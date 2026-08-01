Arbeloa vacía La Fábrica: ahora quiere llevarse a Thiago Pitarch

El Fulham quiere seguir reforzando su proyecto con más talento procedente de La Fábrica. Después de encaminar las incorporaciones de Gonzalo García y César Palacios, el conjunto inglés tiene ahora en el punto de mira a Thiago Pitarch, una de las grandes irrupciones de la pasada temporada en la cantera blanca.

Según ha informado Marca, el Fulham ya trabaja en la posibilidad de incorporar al centrocampista, aunque se trata de una operación que no avanza al mismo ritmo que los otros dos fichajes debido a los condicionantes. El futbolista se encuentra recuperándose de una lesión de rodilla y el equipo inglés no tiene prisa para intentar cerrar la operación, mientras maneja otras alternativas para reforzar la zona ancha del campo.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham. / Fulham FC

La llegada de Álvaro Arbeloa a Craven Cottage ha convertido al Fulham en uno de los principales compradores del talento del Madrid. El técnico conoce perfectamente a los canteranos blancos tras su etapa en Valdebebas y considera que varios de ellos están preparados para competir en la Premier League. Gonzalo y Palacios serán los primeros en poner rumbo a Londres en una operación valorada en 50 millones de euros por el 70% de los derechos de ambos.

Pitarch podría ser el siguiente. El centrocampista fue uno de los jugadores cuya progresión explotó bajo la dirección de Arbeloa hasta terminar dando el salto al primer equipo madridista durante la pasada temporada de la mano del técnico. Su irrupción confirmó el potencial que llevaba tiempo mostrando en la cantera y lo situó como uno de los proyectos de mayor valor del club blanco. A pesar de todo, la competencia que existe en el centro del campo podría dejarle sin minutos, por lo que sería factible una salida.

Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid / Europa Press

De acuerdo con la información del medio citado, el futbolista vería con buenos ojos volver a ponerse a las órdenes de Arbeloa, con quien mantiene una excelente relación. Además, el Fulham considera que tendría un escenario idóneo para acumular minutos y continuar su crecimiento en una competición tan exigente como la Premier League.

Por ahora se trata simplemente de un interés por parte del Fulham, que confirma la estrategia que Arbeloa quiere implantar desde que ha llegado, construyendo parte del equipo con jóvenes talentos formados en Valdebebas, futbolistas a los que conoce de primera mano y cuyo desarrollo ha seguido muy de cerca durante los últimos años.