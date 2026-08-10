El Real Madrid anuncia los dorsales para la temporada 2026/27

El Real Madrid ha anunciado los dorsales para la temporada 2026/27. Carlos Espí y Yan Diomande, que podían ser inscritos con ficha del filial por ser menores de 23 años, contarán con número del primer equipo. El delantero español lucirá el 19 que llevaba Dani Ceballos, mientras que el costamarfileño vestirá el 25.

El club blanco, que debuta en LaLiga contra el Espanyol el próximo sábado 22 de agosto, ha realizado nueve cambios de dorsal para la presente temporada. Además de los ya mencionados de Espí y Diomande, los nuevos fichajes ya conocen su número: Konaté, con el 16 que poseía Gonzalo; Cucurella, el 17 que libera Asencio; Bernardo Silva, el 20 que deja libre Fran García; y Dumfries, el 24 que vestía Huijsen el año pasado.

Los cambios de dorsal del Real Madrid para la temporada 2026/27 / X

Más allá de las nuevas incorporaciones, Asencio, Huijsen y Thiago Pitarch también han cambiado su dorsal para este nuevo curso. El defensa canario adquiere el 2 de Dani Carvajal; el central hispano-neerlandés, el 4 de David Alaba; mientras que el centrocampista es el único que se queda con un dorsal del filial, el 27. Por su parte, Endrick, que jugó cedido la segunda vuelta en el Olympique de Lyon, lucirá de nuevo el 9.

El Real Madrid, si decide incorporar a un nuevo futbolista antes de que cierre el mercado de fichajes estival, deberá dar salida a algún jugador, pues actualmente todos los números del primer equipo están ocupados. La opción de inscribir a Carlos Espí o Yan Diomande, los dos menores de 23 años, con el Castilla ha quedado descartada con el anuncio de los nuevos dorsales.

Estos son los dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27:

PORTEROS:

1. Courtois; 13. Lunin.

DEFENSAS:

2. Asencio; 3. E. Militão; 4. Huijsen; 12. Trent; 16. Konaté; 17. Cucurella; 18. Á. Carreras; 22. Rüdiger; 23. F. Mendy; 24. Dumfries.

CENTROCAMPISTAS:

5. Bellingham; 6. Camavinga; 8. Valverde; 14. Tchouameni; 15. Arda Güler; 20. Bernardo; 27. Thiago.

DELANTEROS:

7. Vini Jr.; 9. Endrick; 10. Mbappé; 11. Rodrygo; 19. C. Espí; 21. Brahim; 25. Yan Diomande.