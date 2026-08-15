Thiago Pitarch, el único canterano que pasa el filtro

Mourinho siempre ha tenido simpatía por los jugadores jóvenes. De hecho, hay muchos que lo consideran como un padre. Lo ha demostrado en contextos complejos, con plantillas de alto nivel en las que las estrellas mandan por encima del resto. Viene de apostar por futbolistas como Anisio Cabral, Sidney Lopes o Banjaqui en el Benfica. En el Madrid dio la alternativa a jugadores como Nacho o Morata. Sin embargo, las exigencias de rendimiento inmediato que asume en el actual conjunto blanco no ofrecen el contexto más favorable.

Pitarch, para el A; el resto, para el B

Menos aún si se tiene en cuenta que el Real Madrid utiliza La Fábrica como una lucrativa fuente de ingresos. El último caso, especialmente llamativo por sus particularidades, es el de Jacobo Ortega. Un futbolista con ficha del Real Madrid C la pasada temporada, en la que conquistó la Youth League, que va a ser traspasado al Estrasburgo por diez millones de euros. Una cantidad que ni siquiera se corresponde con el 100% de sus derechos, ya que el club francés adquirirá el 70%.

En estas circunstancias, solo Thiago Pitarch ha pasado el corte. Durante la pretemporada, Mourinho ha utilizado a distintos canteranos ante la ausencia de los mundialistas, pero también para comprobar cuántos podían formar parte de una unidad B que será decisiva para afrontar el carrusel de encuentros que le espera al Madrid esta temporada.

El centrocampista se lesionó al inicio de la pretemporada, justo cuando sonaba para marcharse al Fulham de Arbeloa, que ya había reclutado a Gonzalo y Palacios. Pese a ello, estará en dinámica del primer equipo y será una alternativa para Mourinho, aunque mantendrá ficha del Castilla.

Así lo confirman fuentes del entorno del portugués. El resto de los canteranos utilizados durante la preparación se entrenarán con frecuencia con el primer equipo, lo que les permitirá permanecer cerca de Mourinho, pero jugarán habitualmente con el Castilla en Primera Federación. Es el caso de Joan Martínez y Mario Rivas, así como de Cestero y Ciria. Con estos dos últimos todavía existe la posibilidad de una salida durante el tramo final de un mercado que ha visto marcharse a futbolistas de varias generaciones para compensar la inversión realizada en los fichajes del primer equipo.

El precedente que sostiene la decisión sobre Pitarch está en la pasada temporada. El centrocampista comenzó con el dorsal 45 y terminó disputando 16 encuentros oficiales con el primer equipo: diez en Liga y seis en la Champions. En el campeonato nacional fue titular en ocho ocasiones, acumuló 596 minutos y repartió dos asistencias; en Europa añadió 218 minutos y otras tres titularidades. También participó en 14 jornadas y dos partidos del playoff con el Castilla, además de jugar dos encuentros con el Real Madrid C y uno en la Youth League. Un recorrido acelerado, aunque no exento de los errores propios de un futbolista que todavía estaba completando su formación.

Thiago Pitarch, en un partido de la pasada temporada. / Kiko Huesca / EFE

La eliminatoria contra el Manchester City fue la que verdaderamente le dio cancha. Pitarch había debutado unas semanas antes frente al Benfica, después de encadenar once convocatorias sin jugar, y Arbeloa decidió situarlo como titular en el Bernabéu. Completó 32 de sus 34 pases, un 94% de acierto, y dejó acciones de personalidad, pero también cometió algún fallo, como una pérdida dentro del área que obligó a intervenir a Courtois. Con 18 años y 220 días se convirtió en el español más joven en ser titular con el Madrid en una eliminatoria de la Copa de Europa, superando el registro de Raúl.

Cambio de dorsal para refuerzar su papel

El Madrid es un escenario especialmente duro con los jóvenes. Sin embargo, aquellos partidos permitieron que Pitarch sumara minutos de máxima exigencia y terminara el curso como una alternativa real para el centro del campo, no únicamente como un recurso de emergencia. También cerró la temporada proclamándose campeón de Europa sub-19 con España, selección con la que fue uno de los principales generadores de juego.

El cambio del 45 al 27 refleja ese avance, pero también obliga a introducir un matiz. Pitarch formará parte del primer equipo a efectos deportivos, aunque administrativamente seguirá inscrito con el Castilla, ya que los dorsales comprendidos entre el 1 y el 25 están reservados para la primera plantilla. Esta fórmula le permitirá entrenarse y jugar con los mayores sin perder la posibilidad de competir en Primera Federación.

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Su lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda le ha impedido ser evaluado por Mourinho durante la pretemporada y todavía deberá demostrar que puede sostener su rendimiento cuando reciba oportunidades. En un mercado en el que La Fábrica ha generado cerca de 190 millones de euros, Pitarch representa la excepción deportiva,.