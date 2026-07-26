MERCADO DE FICHAJES
Lesión de Thiago Pitarch: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
El canterano del Real Madrid se lesionó en la rodilla derecha en un entrenamiento y estará fuera de los terrenos hasta mediados de septiembre
Revés para Thiago Pitarch, el canterano del Real Madrid que apareció en escena la pasada temporada. El propio jugador mostró en sus redes sociales su rodilla lesionada. Era uno de los futbolistas que ya trabajaban a las órdenes de Mourinho durante una pretemporada en la que trataba de convencer al portugués.
Un inicio de temporada frustrado
Según ha informado la Cadena COPE, Thiago Pitarch estará unas seis semanas de baja, lo que le impedirá disputar el inicio de LaLiga. El centrocampista del Castilla se había incorporado esta semana al trabajo después de ganar el Europeo sub-19 disputado en Gales.
Por lo tanto, se perdería los amistosos del stage de Austria ante la Fiorentina (1 de agosto), el Ferencváros (8) y el Deportivo (12), así como los partidos de LaLiga contra el Espanyol (22), la Real Sociedad (26), el Málaga (30) y el Betis (6 de septiembre).
Se espera que Thiago Pitarch pueda estar a disposición de Mourinho para los encuentros ante el Rayo (13 de septiembre) y el Elche (16), o para el derbi madrileño contra el Atlético en el Metropolitano (20 de septiembre). Siempre y cuando el futbolista continúe en la disciplina del primer equipo blanco.
Con su futuro por decidir
Thiago Pitarch fue una de las pocas notas positivas de la pasada temporada. El centrocampista apareció en las convocatorias del primer equipo con Xabi Alonso y debutó el 2 de marzo ante el Getafe de la mano de Arbeloa, quien le dio continuidad y protagonismo. Incluso fue titular en partidos importantes, como la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City o en la ida ante el Bayern.
Sin embargo, el futuro de los canteranos que han ascendido al primer equipo del Real Madrid en los últimos tiempos pende de un hilo. A Asencio se le busca una salida por medio de Jorge Mendes para abrir la puerta a un nuevo refuerzo defensivo, mientras que para Gonzalo se contempla una cesión o un traspaso en el que el club conserve parte de sus derechos, una fórmula habitual con los jugadores de la cantera.
El problema para Thiago Pitarch es que no podrá convencer a Mourinho sobre el terreno de juego. La temporada pasada tuvo oportunidades en un contexto de entreguerras, pero este curso el Real Madrid se ha reforzado en la medular. Con Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Bernardo Silva, Güler y Camavinga, el destino más probable para el jugador de 18 años sería una cesión.
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