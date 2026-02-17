Mbappé explota contra Prestianni: "Eres un puto racista"

Empiezan a aparecer imágenes de lo sucedido en el Estadio Da Luz. En la segunda parte, Vinicius denunció ante el colegiado un acto racista por parte de Prestianni, futbolista del Benfica. El árbitro paró el encuentro durante unos minutos y, mientras tanto, varios futbolistas de los dos conjuntos se encararon y discutieron por lo sucedido.

Entre los más activos, un Kylian Mbappé que no se lo pensó dos veces a la hora de defender a su compañero y que reprendió duramente a Prestianni. Según imágenes mostradas por Movistar+, el delantero del Real Madrid se dirigió en varias ocasiones al jugador argentino diciéndole: "¡Eres un puto racista!".

La tensión estuvo presente desde ese momento hasta el final del encuentro, con la grada local dedicando una sonora pitada cada vez que Vinicius y Mbappé tocaban la pelota y lanzando todo tipo de objetos al brasileño cuando esté se acercaba, especialmente en la zona del córner.

Los compañeros del extremo le mostraron su apoyo tras el partido, en declaraciones ante la prensa. "No se sabe qué le habrá dicho, pero según los compañeros le ha dicho algo feo, que no se debe decir. Muchas personas que han peleado por esto, Vini uno de ellos. En lo personal creo que es lamentable que con tantas cámaras no hayan registrado eso. Si te tapas la boca es para decir algo que no está bien. Orgulloso de él y los compañeros que lo han defendido. Ha jugado espectacular", afirmó Fede Valverde.

Por su parte, Tchouameni también se pronunció en declaraciones a Movistar+: "Esto no puede pasar. Nos han dicho que el chico le llama "mono", luego el chico ha dicho que había dicho algo de "maricones". No sé lo que decir, hablaremos todos juntos. Esto no puede pasar".