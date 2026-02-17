El Benfica-Real Madrid, detenido por insultos racistas a Vinicius: "Me ha llamado 'mono'"

El partido entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz vivió un momento inaudito en la historia reciente de la Champions League. Unos minutos después de iniciar la segunda parte, Prestianni profirió supuestamente insultos racistas a Vinicius y el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracista. El partido fue detenido durante unos minutos, mientras el brasileño se marchaba al banquillo dispuesto a no volver a salir al terreno de juego.

El Real Madrid afrontaba la eliminatoria frente al Benfica con ganas de revancha tras el precedente anterior, en la que el conjunto lisboeta les privó de la posibilidad de manera directa a octavos después de tumbarles con un sorprendente 4-2. El conjunto blanco no estaba dispuesto a repetir este escenario y, pese a no estar acertado en la primera mitad, consiguió adelantarse en el marcador

Corría el minuto 50 cuando Vinicius, mediante un latigazo desde el lateral del área imposible para Trubin, asestaba el primer golpe en el marcador. El brasileño lo celebró con euforia, lo que desencadenó un enfado importante por parte de la afición presente en Da Luz y algunos futbolistas del Benfica.

Entre los jugadores rivales que se acercaron a recriminarle la actitud, Gianluca Prestianni se convirtió en el protagonista de ellos. El argentino se tapó la boca mientras interactuaba con Vinicius y el brasileño, después de un tiempo discutiendo con su rival, terminó haciendo aspavientos escandalizado. "Me ha llamado 'mono'", expresó. Se dirigió de inmediato al colegiado del encuentro, que se llevó los brazos en forma de cruz y detuvo el encuentro para activar el protocolo antirracista.

A pesar de que el árbitro no pudo demostrar los supuestos insultos racistas, pues el argentino se tapó la boca con la camiseta durante su discusión con Vinicius, el partido se detuvo durante unos minutos para calmar la situación. Todo se resolvió mientras el brasileño seguía en el banquillo, dispuesto a no seguir con el partido. Al final, el juego se reanudó al cabo de unos minutos mientras las chispas entre ambos siguieron saltando durante todo el encuentro.