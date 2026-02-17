¿Por qué el árbitro cruzó los brazos ante Vinicius y Prestianni?: El gesto de la 'X' de la FIFA

La imagen del colegiado deteniendo el juego y cruzando los brazos sobre su pecho en el Estádio da Luz no es una reacción improvisada, sino la aplicación de una de las normativas más contundentes de la historia reciente del fútbol. Este protocolo fue aprobado por unanimidad el pasado mes de mayo de 2024 durante el 74.º Congreso de la FIFA en Bangkok, Tailandia. Allí, las 211 federaciones miembro acordaron asumir una responsabilidad colectiva para dotar a los futbolistas y árbitros de una herramienta visual inmediata para detener la impunidad ante conductas discriminatorias.

Bajo la Circular n.º 1895 de la FIFA, este movimiento corporal se ha convertido en un gesto normativo universal y obligatorio. Lo que presenciamos en el minuto 50 del Benfica - Real Madrid, justo después de que Vinicius anotara el primer tanto, fue la activación de este nuevo código. A pesar de que el argentino Gianluca Prestianni intentó ocultar sus palabras tapándose la boca con la camiseta, la denuncia del brasileño y la posterior señal del árbitro pusieron en marcha una maquinaria reglamentaria diseñada para proteger la integridad del deportista por encima del espectáculo.

¿Qué significa exactamente el gesto de la "X"?

El denominado "gesto de incidente racista" es la señal visual que activa el engranaje normativo. Tiene dos funciones principales:

Para el futbolista: El jugador que es víctima de un ataque racista realiza el gesto para informar formalmente al árbitro , a su capitán o a un miembro del cuerpo técnico. Es su herramienta de empoderamiento dentro del campo.

El jugador que es víctima de un ataque racista realiza el gesto para , a su capitán o a un miembro del cuerpo técnico. Es su herramienta de empoderamiento dentro del campo. Para el árbitro: Una vez que el colegiado constata el comportamiento o recibe la información del jugador, debe realizar el mismo gesto. Con este movimiento, comunica a todo el estadio y a los responsables de la competición que se inicia el procedimiento en tres niveles.

La hoja de ruta: El protocolo aplicado en Lisboa

El sistema está diseñado para ser una versión simplificada aplicable en cualquier categoría. En el caso de Vinicius, vivimos la ejecución del Primer Nivel:

