¿Necesidad o humillación? El polémico cambio de Arbeloa con Carvajal, que entró al campo en el minuto 99

Daniel Carvajal vio todo el partido de Lisboa desde el banquillo. Casi todo, en realidad, porque entró al campo cuando el partido ya agonizaba, en unas circunstancias un poco extrañas, con el Real Madrid ganando 0-1, el Benfica volcado en busca del empate y el ambiente muy cargado en Da Luz.

Fue un cambio polémico, entre otras razones porque la relación entre Arbeloa y 'Carva' -ex compañeros de equipo- no es del todo buena.

Y porque Carvajal calentó a toda prisa, cuando el reloj ya marcaba el minuto 99. El árbitro había dado doce minutos de añadido, por la activación del protocolo contra el racismo que activó en el ecuador de la segunda parte.

El capitán entró por Carreras en el minuto 99. Faltaban, en teoría, solo tres minutos para el cierre del partido, aunque el colegiado tuvo que ir más allá del minuto 102.

Carvajal, curiosamente, tuvo que ocupar la posición de lateral zurdo. Recogió el brazalete de Valverde, que se lo entregó en cuanto entró al campo.

Pero apenas tuvo tiempo Carvajal de intervenir en el partido, más allá de intentar frenar un ataque de Lukébakio.

Ex compañeros

Arbeloa y Carvajal fueron compañeros en un vestuario que ahora el primero dirige y el segundo capitanea.

En la presentación del primero como entrenador del primer equipo ya tuvo que responder sobre cómo gestionaría los egos de un grupo donde cada decisión se examina con lupa. "No es algo que me preocupe. tenemos una plantilla de grandes profesionales", pero todos quieren jugar y solo pueden hacerlo once.