El 1x1 del Real Madrid contra el Benfica

Partido tenso en Lisboa entre Benfica y Real Madrid. Los blancos regresan a la capital española con ventaja mínima sobre el equipo de José Mourinho, lo que deja la eliminatoria abierta. El Madrid fue superior y tuvo opciones de llevarse una renta mayor, pero una gran actuación de Trubin lo impidió.

7 Thibaut Courtois, Portero Rutinario Tan fiable como de costumbre. Detuvo sin inmutarse demasiado todas las intentonas de los jugadores del Benfica. Ofrece una seguridad que se transmite a sus compañeros.

8 Trent Alexander Arnold, Defensa Catalizador Su presencia cambia por completo al Madrid y también a los compañeros del inglés. Su golpeo supone un verdadero arsenal de recursos para los de Arbeloa. Desde el lateral, es el futbolista con más creatividad y capaz de generar más juego de todo el equipo.

7 Antonio Rüdiger, Defensa Contundente Sólido en lo suyo. Defendió siendo el hombre siempre más retrasado, permitiendo que Huijsen estuviera más libre con balón. Fuerte en los duelos ante un delantero siempre incómodo como Pavlidis.

7 D. Huijsen, Defensa Mentalizado Después de haber sido señalado en las últimas semanas, el internacional español estuvo muy concentrado en todo momento. Mejor en las acciones defensivas que en otros partidos y atrevido con balón, siendo uno de los más importantes en salida de balón.

7 Álvaro Carreras, Defensa Atrevido Mucha confianza para subir constantemente la banda. Alternó movimientos doblando a Vinicius con otros interiores que descolocaron al Benfica. Demostró que es un lateral muy completo, aunque Prestianni le generó algunos problemas en la segunda parte.

8 Tchouaméni, Centrocampista Descomunal Muy buen partido actuando como pivote. Las mejores virtudes de este Madrid aparecen cuando prioriza la solidez defensiva y el orden y ahí es donde el francés se hace inmenso. Ganó prácticamente todos los duelos por aire y por tierra. Un coloso.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Acelerado Como siempre, una caja de sorpresas. Tan capaz de dejar destellos con balón y grandes entradas como de hacer faltas innecesarias y perder balones sencillos. Trabajó en banda izquierda para ayudar a Carreras y liberar a Vinicius.

7 Fede Valverde, Centrocampista Cómodo Jugando en una banda en la que aparecen Arda Güler y Trent Alexander-Arnold, el uruguayo estuvo muy cómodo en todo momento y sacó a relucir sus virtudes. Se le ve con un puntito extra de físico, lo que le ayuda a recorrer la banda, alternar posiciones con el inglés y abarcar muchas zonas del campo.

6 Arda Güler, Centrocampista Prudente Jugó siempre sobre seguro, pero el Madrid echó de menos algo más de riesgo en algunos ataques estáticos. Ayudó a mantener posesiones largas, pero no fue tan determinante en los últimos metros como en otras ocasiones.

8 Vinicius Jr., Delantero Protagonista La estrella del encuentro. Buscó el gol y lo encontró con un zapatazo ante el que nada pudo hacer Trubin. Un golazo espectacular que fue precedente al incidente que protagonizó el partido. El brasileño denunció ante el colegiado un presunto acto racista de Prestianni y el partido se detuvo. Tras lo sucedido, Vinicius tuvo opción de marcar alguno más para el Madrid.

5 Kylian Mbappé, Delantero Desconocido El francés estuvo muy errático desde el principio del partido, perdiendo balones, fallando ocasiones claras y dejando la sensación en todo momento de no estar al 100%. Defendió a Vinicius cuando se paró el partido y no dudó a la hora de encararse con los jugadores del Benfica.

5 Brahim, Delantero Perdido Salió en los últimos minutos para colocarse en la mediapunta, en la zona de Arda Güler, pero no tuvo casi oportunidad de tocar la pelota y perdió los pocos balones que pasaron por sus pies.

6 Thiago Pitarch, Centrocampista Debutante Una de las grandes perlas de la cantera blanca se estrena con el Madrid. Se ofreció en salida de balón para darle claridad a la circulación, pero apenas tuvo incidencia.