¿Cómo va el Real Madrid ante el Chelsea?

El encuentro en Stamford Bridge ya está en marcha y el Chelsea ha tenido las primeras ocasiones del encuentro El Chelsea de Lampard tiene que intentar remontar el 2-0 en contra de partido de ida en el Santiago Bernabéu

Chelsea y Real Madrid ya están disputando el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League en Stamford Bridge. El conjunto inglés está siendo el protagonista en los primeros minutos del partido como era de esperar ya que tiene que dar la vuelta al marcador. Kanté tuvo la ocasión más clara de la primera mitad, hasta el momento.

Los de Ancelotti llegan con buenas sensaciones al partido tras jugador uno de sus mejores partidos la jornada pasada en el Nuevo Mirandilla. No puedo decir lo mismo el Chelsea, que pese a que tiene una gran plantilla está fuera de Europa (11º), con Lampard, como nuevo entrenador, y además, viene de dos derrotas consecutivas en la Premier League.

Ancelotti sigue confiando en los once jugadores que consiguieron la victoria en el Bernabéu, y no hay sorpresas en la alineación: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius.Por otro lado, Lampard deja en el banquillo a Joao Félix y a Sterling y apuesta por este once: Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo, Kanté, Kovacic; Gallagher y Havertz.

