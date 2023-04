"La venta del United es una farsa"

Thomas Zilliacus se retira de la puja al considerar que los Glazer solo quieren revalorizar el club y no venderlo "La subasta se está convirtiendo en una farsa, con los Glazer sin respetar al club", ha publicado en redes sociales Zilliacus

La venta del Manchester United está siendo un auténtico dolor de cabeza para más de uno. Los Glazer anunciaron que ponían el club a la venta y no tardaron los pretendientes en acudir a la puja. Después de un par de rondas, ahora parece que todo se decidirá entre Jim Ratcliffe, dueño de INEOS, y el jeque Jassim bin Hamad al-Thani, la cara visible de Qatar.

Y tan solo quedan dos porque otro de los que estaba en la pelea, Thomas Zilliacus, ha decidido salirse de la puja al no estar de acuerdo con las formas con las que está llevando la familia Glazer la venta del Manchester United. El empresario considera que "está siendo una farsa" y da verosimilitud a las informaciones que aseguran que los todavía propietarios solo quieren vender parte del accionariado o, incluso, la presumible venta no es más que una estrategia para revalorizar el club y no para venderlo.

“He rechazado participar en una tercera ronda para comprar el United. La subasta se está convirtiendo en una farsa, con los Glazer sin respetar al club. Los retrasos harán que sea muy difícil para cualquier nuevo propietario construir un equipo ganador para la próxima temporada”, aseguró Zilliacus en sus redes sociales.