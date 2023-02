¡Oferta en firme de Qatar para comprar el Manchester United!

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, relativo a la familia real qatarí, ya ha anunciado en un comunicado que se lanza en firme a la adquisición del 100% de las acciones "La puja planea devolver al club a sus tiempos de gloria", asegura el comunicado

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, de la familia real de Qatar, acaba de anunciar que está dispuesto a ir con todo para comprar el 100% de las acciones del Manchester United. Después de los rumores que aseguraban que había esa intención, Qatar ha decidido emitir un comunicado en el que confirma esa oferta en firme. Va a ir con todo.

"Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani hoy ha confirmado la presentación de una puja para hacerse con el 100% del Manchester United. La oferta planea devolver al club a sus glorias pasadas tanto dentro como fuera del campo y, por encima de todo, buscará colocar a los aficionados en el centro del club una vez más. La compra asumirá cualquier deuda mediante la Fundación Nine Two, que tratará de invertir en el equipo de fútbol, en el centro de entrenamiento, en Old Trafford, en mejoras de las infraestructuras, las experiencias de los aficionados y las comunidades en las que el club está involucrado", reza el comunicado de la familia real.

Qatar tiene claro que quiere devolver al Manchester United "a la excelencia futbolística para que sea visto como el mejor club del mundo". Además, la nota asegura que "habrá más detalles de la oferta cuando sea apropiado si se cumplen los plazos de ahora en adelante".

De esta forma, si finalmente se hiciera efectiva esa compra, los dos clubes más grandes de Manchester pasarían a estar en manos de la familia real de Qatar. Eso sí, con distintos inversores.