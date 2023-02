Azpilicueta: "Gracias a todos por vuestro cariño"

El defensor español tranquilizó a la afición del Chelsea, está bien y descansando Potter comunicó tras el encuentro el sufrimiento de la plantilla: "estábamos muy preocupados"

César Azpilicueta sufrió un horroroso golpe en la cabeza por parte de Sekou Mara en su propia área, durante el partido de la Premier League de hoy ante Southampton en Stamford Bridge y tuvo que abandonar el pasto en camilla y con la preocupación de todo el estadio y compañeros.

Azpilicueta actualizó a los fanáticos del Chelsea y del mundo del fútbol después de que se lo llevaran al hospital, tras tener un fuerte golpe en la cabeza en el partido del sábado en Stamford Bridge. El capitán ya se encuentra descansando.

"Hola a todos, gracias a todos por vuestro cariño y mensajes de apoyo. Mi familia y yo queremos agradecer a todos los que me han estado cuidando desde el incidente de ayer...Desde el equipo médico del Chelsea, a los compañeros de equipo y oponentes, a St Mary's and Cleveland Hospital y a todos los miembros del personal y médicos: un enorme agradecimiento desde el fondo de mi corazón. ¡Ahora, toca recuperarse y nos vemos pronto en el campo!" comunicó el defensor español en un comunicado en redes sociales, junto a una fotografía en la que se ve a un César ya sonriente.

