El Arsenal recibe al United con la baja de Thomas

El ghanés, pieza clave para Arteta, se lesionó en el último entrenamiento Por su parte, el Liverpool se medirá al Aston Villa en plena ola de rumores sobre el futuro de Salah

El conjunto de Mikel Arteta no podrá contar con Thomas Partey para recibir al Manchester United. La Federación de Ghana emitió un comunicado en el que informó que el ex del Atlético se retiró lesionado del último entrenamiento con su club. Los ‘gunners’ esperan no notar la falta del ghanés ante un Manchester United que quiere despojarse de las dudas que envuelven su juego en este inicio de campaña.

A pesar de sumar seis puntos en las primeras tres jornadas, los de Ten Hag no convencen y necesitan una victoria en un escenario como el de hoy. Los ‘red devils’ perdieron en el feudo del Tottenham en su único partido fuera de casa en lo que va de Liga.

El Arsenal, por su parte, suma cuatro de seis puntos en casa y espera seguir sumando. Los de Arteta se encomendarán a Saka, que suma dos goles, y a Odegaard para dirigir el juego ofensivo del equipo.

El Manchester United llega al Emirates con bajas sensibles como las de Varane, Mount o Shaw. Los de Ten Hag tendrán una prueba difícil ante los ‘gunners’, pero cuentan con jugadores de la talla de Rashford, Bruno Fernandes o Antony para poner en jaque a la defensa local.

Con el Manchester City como líder en solitario con 12 puntos, ambos equipos tienen que ganar si no quieren alejarse demasiado en la clasificación.

El Liverpool, a seguir invicto ante el Aston Villa de Emery

Después de su épica victoria en el campo del Newcastle en la anterior jornada -con dos goles de Darwin Núñez, uno sobre la bocina-, el Liverpool espera sumar su tercer triunfo consecutivo y situarse a dos del líder City. Tras una semana llena de rumores sobre una posible salida de Salah al fútbol saudí, parece que el egipcio seguirá vistiendo la camiseta del Liverpool. Klopp ha sido contundente siempre que le han preguntado: "No hay ofertas por Salah y no va a salir".

Enfrente tendrán a un Aston Villa, dirigido por Unai Emery, que no lo pondrá fácil. El conjunto ‘villano’, que cerró la cesión del exblaugrana Lenglet el viernes, también encandena dos triunfos y espera sacar un buen resultado de Anfield. Klopp seguirá sin poder contar con Thiago Alcántara, que está en la fase final de su recuperación.

Alineaciones probables:

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Nketiah, Martinelli.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Lisandro Martínez, Dalot; Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford.

Árbitro: Anthony Taylor.

Hora: 17:30H

________________________________________________________________

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Joe Gomez, Robertson; Szoboszlai, Endo, Gakpo; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Aston Villa: Olsen; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres; Cash, D. Luiz, Kamara, Digne; Diaby, Mcginn, Watkins.

Árbitro: Simon Hooper.

Hora: 15:00H