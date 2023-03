Nil Llop, preparado para batirse con los mejores del mundo en Heerenveen

El patinador de velocidad arranca mañana su primer Mundial de Patinaje de Velocidad con solo 20 años "Que la sede sea Thialf me hace muy feliz, aquí la pasión por el patinaje de velocidad es equiparable a lo que se vive en España por el fútbol", dijo

El Thialf Arena de Heerenveen será el escenario del debut de Nil Llop en un Campeonato del Mundo de Patinaje de Velocidad. El patinador de tan solo 20 años está cuajando una sólida temporada 2022-23, que le ha llevado a conseguir la clasificación a uno de los eventos más importantes de su disciplina, donde los 24 mejores del mundo en cada categoría competirán sobre el hielo holandés.

En el caso de Nil, podrá tomar parte en las dos distancias en que más experiencia acumula, como son los 500 metros (viernes a partir de las 20:14 hora local) y los 1000 metros (sábado a partir de las 15:13 hora local). Toda la acción se podrá seguir en directo desde el canal de Youtube de Skating ISU.

La de Heerenveen es una pista que Llop conoce bien, ya que durante los años 2019-2021 fue su lugar de concentración durante la temporada de hielo, entrenando en el Thialf Arena a diario. Ya en su estreno en el Campeonato de Europa el pasado mes de enero, el patinador catalán brilló con luz propia finalizando la combinada de los 500 y 1000 metros en séptima posición, demostrando su cada vez mejor nivel pese a ser uno de los deportistas más jóvenes del certamen.

Nil Llop valoraba antes de la cita: "Estar en el Mundial es un sueño para mí. Desde que empecé siempre he querido competir con la élite y este es uno de los eventos más importantes de mi deporte. Que la sede sea Thialf me hace muy feliz, aquí la pasión por el patinaje de velocidad es equiparable a lo que se vive en España por el fútbol y tengo muchas ganas de empezar a competir. Marcarse un objetivo es complicado, dependerá mucho de cómo me sienta, pero confío en hacer un buen papel. He entrenado muy duro esta temporada para llegar aquí bien preparado, así que junto con mi entrenadora, mi equipo y mi fisioterapeuta que estamos aquí en Holanda la ilusión es máxima por lo que podamos conseguir. El Thialf Arena no es una de las pistas que mejor se me dan, está claro que la conozco muy bien y he vivido aquí en Heerenveen, pero vamos a tener que luchar para conseguir el mejor tiempo posible”.