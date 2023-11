Oriol Antolí: “Un año después de mi primera maratón ya corría pruebas de 160 km”

Oriol Antolí (Terrassa, 1983) es ingeniero electrónico y corredor de ultra distancia, especializado en la modalidad de las Backyard Ultra: recorrer un circuito de 6,7 km en una hora. Es decir, una vuelta cada hora. Y así las veces que se pueda hasta que solo queda un corredor. Se van eliminando corredores que no completen una vuelta en 60 minutos. Unos días después de quedar décimo en el Campeonato del Mundo, celebrado en Tennessee (Estados Unidos), reflexiona sobre su participación y su afición por este tipo de pruebas.

Enhorabuena por tu top 10 en el Campeonato del Mundo Backyard Ultra. ¿Más de una semana después cómo va la recuperación mental y física?

La recuperación física parece que bastante bien. La mental parecía que bien porque el sueño lo he recuperado, pero he pasado una semana sin correr y este fin de semana lo volví a intentar y hacía un poco de mal tiempo y me costó continuar. Eso significa que todavía me cuesta encontrar la motivación a la hora de salir a correr.

Hiciste 89 vueltas y te quedaste a 15 segundos de seguir. Cuéntanos que te pasó en esa parte final.

Fue un poco duro porque ya hacía horas que veía que iba al límite. Lo que me pasó es que tenía muchos problemas con el sueño y me dormía en la mitad del recorrido, después tenía que apretar y hacer un sprint. Estaba haciendo un sprint porque había perdido tiempo por el sueño y llegaba sin saber si lo hacía a tiempo. YA estaba cerca de la meta y vi como salían los otros corredores para hacer una nueva vuelta. Ahí supe que estaba eliminado. En ese momento me pasó toda la carrera por delante, todo el tiempo de preparación porque llevaba más de dos años preparándome para esta prueba. Fue un poco frustrante saber que se había terminado. Pese a saber que quedé el décimo del mundo y que se trata de un buen resultado, en aquel momento la sensación fue de frustración.

Parece que no has quedado satisfecho de tu resultado...

Sí, lo veo bastante así. En ese momento la décima posición me daba igual, lo que quería era hacer más vueltas y un resultado mejor. Ahora mismo la verdad es que he asumido que he quedado décimo y que es un muy buen resultado. Estoy muy contento, pero sí que tengo la sensación de que pude hacer alguna cosa más. Eso me genera ese gusanillo de que debería haber apretado más o de cara al futuro quizás pueda apretar más.

¿Cómo te preparas para carreras tan duras como la Backyard Ultra World Championship?

Lo que he hecho durante los últimos dos años es hacer varias Backyard e ir aumentando el número de vueltas que debía hacer. A nivel físico tengo una entrenadora que es Laia Díez y hemos ido haciendo la preparación previa. Con todos los que he ido trabajando hemos ido aprendiendo un poco en paralelo, porque es una cosa muy nueva esto de las Backyard. Me ha preparado muy bien con tiradas largas y cortas y a nivel psicológico para dar vueltas. El aspecto digestivo lo he trabajado con el nutricionista Xavier Sebastià y me ha ido superbién. Hemos hecho una dieta de preparación para preparar los alimentos y también el entrenamiento del sistema digestivo y la planificación de carrera. De hecho, esto en diversas Backyard lo hemos ido probando y hemos llegado a un nivel que para mí es casi la excelencia en nutrición para estas pruebas.

También está la parte de la logística. ¿Cómo te organizas?

A nivel logístico lo he llevado más yo y también es un esfuerzo muy grande a nivel de preparación de material, lo que se quiere hacer en cada vuelta y como gestionar el sueño. Todo esto lo he llevado directamente y lo he probado muchas veces en otras Backyard que he hecho.

¿Cuándo terminas lo primero que te apetece es dormir?

En el momento de terminar te apetece sentarte y reflexionar un poco sobre lo que ha pasado y después darte una ducha. Llevaba cuatro días haciendo ejercicio sin poder ducharme y tienes ganas de esto. Y también de estar un rato sentado, relajado y sin hacer nada. Tienes sueño claro, pero lo que me pasó fue que en la última vuelta intenté luchar contra el sueño con una dosis de cafeína y cuando terminé me había hecho efecto tarde y ya no tenía sueño. La verdad es que dormir es muy importante, pero estás tan adolorido que es complicado dormir y no levantarte a menudo.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la larga distancia? ¿Practicabas algún deporte antes?

Toda la vida había jugado a básquet y empecé a correr para ponerme en forma para un equipo que era de Madrid. Y fue así como un día entrenando pensé en correr toda la distancia que pudiese e hice 36 kilómetros. Luego ya me apunté a la Maratón de Madrid aquel día. La gente siempre intenta hacer la misma distancia cada vez más rápido y yo siempre he intentado ir a una distancia más larga. Un año después de la maratón ya estaba haciendo carreras de 160 kilómetros, a mi ritmo y a veces llegando el último. Pero siempre me ha gustado mucho pasar horas en la montaña y el reto de ver si puedo un poco más. He hecho pruebas de 500, 600 y 1.000 km y me enganché a las Backyard. Entre que me gustaron y que se me dieron bien he dedicado buen parte de estos últimos años

¿La resistencia mental que requieren estas pruebas te sirve en otros aspectos de la vida?

Siempre he sido una persona bastante resiliente y siempre ha sido una parte de mi personalidad. Esto me ha ido muy bien para las carreras, porque no he tenido que hacer una preparación muy específica, pero evidentemente todas las cosas que me han pasado en la vida me han servido para la resistencia en las carreras y también al revés: todo el aprendizaje que he tenido en las pruebas, el espíritu de superación para los altibajos, lo he aprovechado en la vida a nivel personal y laboral.

Eres ingeniero informático. ¿Cómo compaginas tu trabajo con las carreras y los entrenamientos?

Esto un tetris. Mi clave personal es dormir poco. Me levanto muy pronto para ir a entrenar, después intentó desayunar con la familia porque tengo un hijo pequeño y luego voy a trabajar mis ocho horas según el día. Por la tarde estoy con la familia y mis momentos de entrenamiento son por la mañana. Si tengo una tirada corta puedo aprovechar para dormir más y si me toca una larga ya sé que aquel día me tendré que levantar más pronto y tendré que tirar de café. Los fines de semana es cuando intento hacer tiradas más largas.