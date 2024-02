Acantilados del Norte abre la nueva temporada de las Merrell Skyrunner® World Series con un cartel de élite de lujo

El próximo sábado 2 de marzo la prueba Acantilados del Norte Skyrace será el escenario de la primera carrera del calendario 2024 de las Merrell Skyrunner® World Series. La Isla de la Palma abrirá una nueva temporada de este circuito de carreras formado por las mejores SkyRaces en impresionantes lugares de todo el mundo.

El recorrido Skyrace de 29 km con 2.200 metros de desnivel discurre por los históricos senderos y acantilados de la costa norte de La Palma, con fuertes subidas, rápidos descensos y espectaculares vistas al mar. Aunque es nuevo en el circuito, el evento no es ajeno a los atletas de clase mundial, ya que skyrunners de élite como Ragna Debats, Antonio Martínez y Manuel Merillas ya han competido en ediciones anteriores.

UNA CARRERA SALVAJE Y DE GRAN BELLEZA

Hablar de Acantilados del Norte SkyRace es hacerlo de una de las carreras más salvajes que existen actualmente, sobre todo por los parajes que se pueden contemplar durante un recorrido que es muy conocido por los senderistas de la Isla de La Palma. En concreto, se trata del sendero GR 130 (Camino Real de la Costa), ubicado en la parte norte de la isla.

Acantilados del Norte es una carrera lineal que sale de Santo Domingo de Garafía y termina en Barlovento. El recorrido de 29 km bordea la costa norte de la isla de La Palma, adentrándose y ascendiendo por los cañones y acantilados costeros, con un desnivel total de 2.250 metros.

GRAN PRESENCIA DE CORREDORES DE ÉLITE

La inclusión de Acantilados del Norte dentro de las Merrell Skyrunner® World Series ha conseguido que una gran cantidad de corredores y corredoras de élite hayan confirmado su presencia en la isla de La Palma el próximo sábado 2 de marzo. Sin duda, será una competición llena de emoción con un cartel de lujo y con muchos amantes del trail running dispuestos a disfrutar de una carrera de puro skyrunning.

Entre los atletas que estarán en la línea de salida habrá nombres tan destacados en el panorama del trail actual como los españoles Manuel Merillas (New Balance), Alain Santamaria (Salomon), Aritz Egea (Domusa Teknik-Lana), Daniel Osanz (Adidas Terrex) y Alejandro Forcades (NNormal), el francés Frederic Trandchand (Scott Running), los italianos Daniel Antoniolli (Scarpa) y Roberto Delorenzi (Brooks Running), entre otros.

En categoría femenina el nivel de corredoras de élite también es muy elevado, con la presencia de Júlia Font (Brooks Running), Oihana Kortazar (Salomon), las norteamericanas Bailey Kowalczyk (Nike Trail) y Mercedes Siegle Gaither (Merrell), la sueca Johanna Astrom (Arc'teryx), la británica Holly Wotten (Kewsick-AC), la noruega Therese Dahl Arvik (Salomon), la serbia Marija Kostic (Sky2Run), Sílvia Puigarnau (Scarpa) y la corredora local, Yasmina Castro (Nike Trail Wild Project).

El director de la carrera, Jairo Ponce De Leon, ha afirmado que “sabíamos que con la inclusión en el circuito íbamos a batir todos los récords de inscripciones élite, pero no esperábamos un aumento tan grande de participantes desde la incorporación a las Merrell Skyrunner World Series”. “Llegar a la isla no es fácil y saber que todo el mundo hace un esfuerzo para venir a cruzar los "Acantilados" nos llena de gran emoción. El día de la carrera podemos esperar una gran afluencia de espectadores y estamos seguros de que los corredores se van a enamorar del lugar”, ha añadido.

Por su parte, el representante de Skyrunner® World Series, Andrés Olivera, ha apuntado que “nuestro principal objetivo en 2024 era poder devolver el circuito a donde estaba en 2019: un circuito verdaderamente global, con una gran variedad de carreras y en destinos únicos. En los últimos meses hemos explorado diferentes zonas geográficas y eventos para reunir la mejor combinación.”

En este sentido, ha señalado que “el calendario de 2024 irá de marzo a noviembre, con carreras en América, Europa y Asia. El circuito será diverso y tratará de promover nuevos lugares junto con la oportunidad de descubrir nuevos talentos. Este calendario traerá muchas sorpresas y nuevas motivaciones para los participantes”.

“Este año he tenido la suerte de visitar los Acantilados del Norte, en la isla de La Palma, en Canarias. Es una ruta única de punta a punta, que te lleva del mar al cielo, cada curva, cada subida y bajada son poesía para los ojos. Estos senderos históricos darán mucho que hablar en la temporada. Estamos muy contentos de que Acantilados Del Norte sea la carrera que abra las Skyrunner World Series en 2024", ha concluido.

“UN ENTORNO Y PAISAJE TOTALMENTE DISTINTOS”

Uno de los corredores favoritos es el leonés, Manuel Merillas (New Balance), que ha asegurado que “elijo correr en Acantilados del Norte porque la hice un año y ya la conozco, pero no la pude disfrutar porque la hice estando enfermo, así que quiero volver para esta vez aprovecharla al máximo. Espero sentirme como en casa, ya que la gente de allí te hace sentir como uno más de tu familia y estar unos días en un entorno y paisaje totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado. Es el único circuito de relevancia que sigue teniendo carreras montañeras y además con corredores de nivel, por lo que además de sufrirlas, puedo pasármelo muy bien”.

Una de las candidatas a la victoria final, la norteamericana Bailey Kowalczyk (Nike Trail), ha destacado que “llevo muchos años interesada en probar las SWS, pero nunca he podido por logística. Me encantan las carreras técnicas, el alto nivel de competición, las grandes montañas y las carreras nuevas, y tanto Acantilados como SWS me aportarán todo eso. Me hace mucha ilusión probar algunas carreras en un circuito nuevo, ¿y qué mejor manera que correr la carrera inaugural de las series?”.

“La isla es preciosa, el circuito parece tener un poco de todo, y he oído que el nivel de la competición es muy alto. También me hace mucha ilusión encontrar algo de calor en invierno y dar el pistoletazo de salida a la temporada 2024”, ha remarcado.

La carrera comienza el sábado 2 de marzo a las 9 de la mañana. A partir de ese momento, todos los amantes del trail running podrán conectarse a los canales de redes sociales de Skyrunning para seguir todas las novedades del evento.