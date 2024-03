No vender humo, primer paso para lo que viene

Los jugadores del Barça se fueron tocados del partido ante el Athletic / Valentí Enrich

En unos de sus frecuentes directos con Ibai Llanos, Gerard Piqué desempolvó el tarro de sus esencias y dejó mensajes. Gustará más o menos, pero da pocas puntadas sin hilo, dice cosas y hay que escucharle. Durante la conversación con el “streamer” basco - blanco hasta las cejas -, el mito azulgrana no se guardó el dardo habitual hacia el Real... “Si tú preguntas por Europa, la gente te habla del juego histórico del Barça, no del Madrid”, deslizó. Y apuntilló a su eterno rival con varios datos de audiencia de la liga. “El Barça le dobla en telespectadores”.

Una vez saciada su vena antimadridista, Piqué no escatimó pegada en relación al proyecto de Joan Laporta. Puso en duda el discurso triunfalista del presidente y, en general, el mundo de Narnia en el que vive el club. “No se puede decir que vamos a ganar la Champions si no tienes dinero para competir”. Sin rodeos, el ex-central afinó algo más... “La gente pide que se le vaya de cara. Si dices, voy a fichar a Haaland, quedas de p... madre, pero ¿cómo lo haces? El mensaje debería ser Masia. Los socios lo entenderían”.

Le doy gracias a Piqué. Al parecer, no iba tan desencaminado defendiendo este enfoque, que ni Laporta ni Xavi decidieron cultivar. Sí, el míster ha sido valiente con los jóvenes pero sólo al final, viendo la realidad de la plantilla, se desmarcó del tono inicial. Cuando avisó que esto no era el Barça del 2010, muchos lo vieron como una excusa, no como una realidad. Y la realidad es simple. En plena crisis y con Mbappé acechando, el Barça sólo tiene un plan posible: explotar su Masía, valorar todas las ventas posibles, soltar caro, adquirir barato, firmar otro perturbado de la idea y equivocarse poco. Cualquier cosa menos volver a vender humo. Ya no cuela.