Reaparece un nuevo Víctor Font

No creo que el presidente Joan Laporta esté muy preocupado por la comparecencia que realizó, Víctor Font. Al presidente del Barça nadie le marca la agenda y vive ajeno a las críticas, escasas, que recibe del entorno barcelonista. Sin embargo, esta vez, le vendría bien escuchar y analizar algunas de las reflexiones de su principal candidato en las últimas elecciones.

A diferencia de hace dos años y medio, Víctor Font, se mostró mucho más directo que en aquella campaña donde el carisma de Joan Laporta se llevó por delante todo el proyecto del de Granollers. Font hacía un año que no comparecía y sigue con su afán de ejercer de opositor de manera puntual, elegante y dejando gobernar. Sin embargo, en esta ocasión, algunas de sus acusaciones deberían hacer pensar a Laporta. Es más, quizá Laporta debería sentarse con Font. No lo han hecho desde los últimos comicios y, seguramente, en un cara a cara entre ambos saldría ganando Laporta. Le desactivaría. Font estuvo bien, pero comunicativamente no hay nadie como Laporta.

No es fácil ser presidente del Barça y tienen mucho mérito todos aquellos que lo intentan. Desde Laporta a Font que, sin decirlo explícitamente, ya está trabajando para volver a presentarse. Sin un papel en mano y con un discurso elaborado, vimos a un Font cien veces mejor que aquel Font que tantas deficiencias mostró durante la campaña electoral. No dejó ninguna respuesta sin contestar y soltó el titular de la mañana cuando afirmó que: ‘El Barça de Laporta está peor que el de Bartomeu’. Eso sí, debió medir más sus palabras cuando aludió a la relación personal entre Alejandro Echeverría y Deco, el nuevo secretario técnico. Insinuar sin pruebas debilita su discurso. Por cierto, desde diferentes áreas del club ha sorprendido positivamente el conocimiento y la personalidad que Deco ha demostrado en sus primeras reuniones internas.

En fin, que Laporta es Laporta, pero por un día, Víctor Font, le ganó la partida comunicativa al presidente.

Mirotic

La sección de baloncesto del Barça tiene un presupuesto de 41 millones de los cuales 11 se los lleva Mirotic. Tal y como está la situación financiera de la entidad hacen bien los responsables de la sección en pedir un notable recorte salarial del ala-pivot montenegrino y hacen bien, también, en mantener el pulso. Más aun viendo el rendimiento que ha mostrado durante esta temporada. El problema, una vez más, es como se comunican las cosas.