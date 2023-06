Que en lugar de ganar las seis ligas posibles se hubiese podido ganar las seis copas de Europa de cada sección, pues sí; pero nadie podrá negar que el resultado de ganar las seis ligas de cada sección profesional es un éxito espectacular digno de marcar en el calendario de grandes logros del F.C. Barcelona. Hace unos días en una tertulia se decía que el Barça, después de este logro de seis de seis, demostraba que era el mejor club del mundo. Entiendo que llevados por la euforia del éxito se pueda llegar a una afirmación tan subjetiva; sin embargo, en este asunto de ser el mejor, tanto el Real Madrid como el Barça se disputan el título constantemente. A cada discurso de cada presidente, a cada tertulia con periodistas afines a uno u otro equipo dicen sin reparos que el suyo es el mejor del mundo.

A mí me parece una carrera dialéctica infantil fundada en unos cómputos que hace anualmente la FIFA, no basados en la estructura deportiva de un club, sino en sus resultados deportivos, que es algo muy distinto. Este año la FIFA, ateniéndose a esos resultados, ha decretado que el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Esta bien, si se ha valorado los resultados deportivos, pero no como organización de club, que en esto, y a pesar de la penosa situación económica que tiene, el F.C. Barcelona, con seis secciones profesionales y nueve amateurs, es el ejemplo de lo que debe ser un club mundialmente modélico.

La lástima es que ahora, presionados por la precaria situación económica, vivamos un lamentable desmantelamiento cualitativo de dichas secciones, cuyo incierto resultado se verá la próxima temporada. Habida cuenta de la situación, doy aún más valor a lo conseguido este año por cada una de las secciones del club.

Con este orgullo hay que aspirar ahora a que algún día podamos conquistar las seis europeas de cada sección. No parece que sea fácil, pero este club, estoy seguro, lo puede conseguir.