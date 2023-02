El futuro del Barça y el regreso de Messi

El Barça juega en Old Trafford el 'partido de la verdad'. El equipo blaugrana necesita una victoria que reafirme el proyecto. Ganar al Manchester United para gritar a toda Europa que el Barça ha vuelto. El extraordinario rendimiento del conjunto de Xavi en la Liga (el gran objetivo de la temporada, como no se cansan de insistir tanto el técnico como el presidente Laporta) debe tener su prolongación en la Europa League. Tras la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Champions, la segunda división continental es un título menor pero mediáticamente importante para la imagen del club. Y superar a un rival tan potente como el Manchester United sería la prueba definitiva de la recuperación del Barça.

El futuro no puede escribirse con renglones torcidos y hoy el equipo debe ofrecer una imagen mucho más solvente de que la se vio en la ida del Camp Nou. El empate final, forjado a base de coraje, sirvió para mantener viva la ilusión en la clasificación. Pero esta noche se necesita más. Desgraciadamente, justo cuando el entrenador no podrá disponer de dos futbolistas tan jóvenes como cruciales en su proyecto. Pedri por lesión y Gavi por sanción no jugarán ante los ingleses y Xavi duda entre mantener el cuarto centrocampista (con Sergi Roberto y Kessie como relevos de los ausentes) o apostar por los tres delanteros, teniendo en cuenta el buen momento de forma de Raphinha y la ‘resurrección’ de Ferran Torres. Al Barça solo le vale la victoria para seguir construyendo su nuevo futuro como equipo campeón.

Un futuro en el que vuelve a sobrevolar el nombre de Messi tras la reunión que mantuvieron en secreto el padre del jugador, Jorge, con el presidente Laporta. Las posibilidades de que Messi vuelva a vestir de blaugrana son ínfimas (por no decir nulas) debido a las dificultades económicas de la operación. El límite salarial hace casi imposible contratar al ex-capitán blaugrana... Aunque el encuentro, al menos, sirvió para limar asperezas y retomar una relación que estaba completamente rota desde la traumática salida del crack argentino en agosto del 2021.

Este acercamiento era el primer paso imprescindible para tender puentes y empezar a explorar opciones como el merecido homenaje que se le debe al mejor futbolista de la historia. El sueño de su regreso sigue siendo eso, un sueño... pero Messi y el Barça ya no están tan separados como hace unos días. Este inicio de reconciliación es una excelente noticia para todos aquellos que tanto echamos de menos a Leo.