El Barça Atlètic, rumbo al playoff

El filial barcelonista ha encadenado una racha de buenos resultados que confirma sus serias opciones de jugar el play-off de ascenso. La primera plaza, que da el acceso directo a la Segunda División, de momento es para el Eldense, pero los de Rafa Márquez ya están asentados en la zona noble de la clasificación. Es un equipo que ha sabido esperar su momento y competir muy bien en los últimos dos meses.

De todo ello tiene un gran mérito el míster. En su primer año, Rafa Márquez ha conseguido darle confianza a un equipo que sabe a lo que juega y compite aun teniendo una plantilla plagada de juventud, con el hándicap que esto supone en una categoría tan difícil como la Primera RFEF.

Puedo hablar en primera persona, después de mi experiencia en las temporadas de 2015 a 2018, de lo que significa tener en tus manos el filial del FC Barcelona. La temporada 2016/2017 conseguimos el ascenso con la sensación de que el Barça Atlètic tiene que ser un nido de formación, de jugadores para intentar alimentar al primer equipo, pero a la vez, tiene que obligarse a estar en la máxima categoría que le permita la competición.

Los dos objetivos siempre son compatibles. Lo hicimos aquella temporada con un equipo formado en su mayoría por jóvenes que subían del juvenil con mucho talento, como Aleñá, Monchu, Collado, Riqui Puig... y complementado con fichajes de fuera para subir el nivel competitivo, como Fali, Marc Cardona, Borja López... jugadores que han hecho carrera en el mundo del fútbol. Les ayudamos a crecer, a ser mejores, y es una alegría ver a Gumbau, Palencia, Cucurella, Arnaiz, Rodri Tarín... continuamente en partidos del fútbol profesional.

Lo mismo sucede ahora. Hay una base de futbolistas jóvenes que están asomando la cabeza, ayudados por compañeros de mayor experiencia. La única duda que me asalta viendo la alineación del último partido es que del once titular, cinco jugadores están cedidos y nos tenemos que replantear si el Barça Atlètic las debe fomentar, ya que estás formando a jugadores para que luego, a final de temporada, vuelvan al club de origen.

Me extrañan algo los casos de Ángel Alarcón y de Aleix Garrido, que están con el juvenil o el primer equipo, pero menos con el último eslabón de la formación que es el Barça Atlètic. No tengo claro si la comunicación entre todos los estamentos del fútbol base hasta filial y primer equipo son los que deben realizarse de forma normal. Quedarse en blanco, como ha sucedido alguna vez, no ayuda a su crecimiento.

Pero ojalá podamos vivir otro ascenso como en 2017. Sería una muy buena noticia para todos que el filial del Barça volviera a jugar en Segunda División.

Arbitrajes, de mal en peor

Ya va siendo un habitual cada fin de semana ver escándalos arbitrales. Esta jornada se llevó la palma el partido del Valencia contra el Sevilla, con unas decisiones de Del Cerro Grande que dejan mucho que desear en cuanto al nivel que debería tener el fútbol español. Un problema que cada día que pasa, lejos de ir a menos, se hace más grande.

El factor cancha en la Euroliga

Finalizó la fase final de la Euroliga y el Barça finalmente consiguió una meritoria segunda plaza que le da el factor cancha a favor en el play-off de cuartos de final que le medirá al Zalgiris, un equipo que estará extramotivado, ya que la final-four se celebrará en Kaunas y querrán estar como anfitriones. Suerte a los de Saras y ojalá lograr la Euroliga.