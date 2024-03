¿Y ahora qué hacemos con Xavi?

Xavi, en rueda de prensa / Javi Ferrándiz

El Barça está viviendo demasiado de impulsos en una temporada que no ha sido nada fácil para nadie y menos para el público que no acaba de entender los vaivenes deportivos del equipo. Se pasa de la euforia desmedida a la crítica más absoluta en solo unas semanas y eso no favorece ni al club ni a un proyecto que a finales de enero saltó por los aires. Xavi anunció entonces su decisión irrevocable de irse el 30 de junio en una dimisión diferida que debía liberar a los jugadores para que dieran su mejor rendimiento en este final de temporada.

Desde entonces ha habido momentos de cal y arena como todo el curso, pero la situación es tan compleja que invita a esperar sorpresas de última hora en la planificación. Y es que Xavi sueña con mantenerse vivo en la Liga hasta el final -el duelo ante el Atlético es clave- y a meterse en semifinales de Champions, algo que no se logra desde la mejor época de Messi sobre el terreno de juego. Vaya, que podría aspirar al gran título de la temporada en el mes de mayo y se haría extraño que el club no mirase de reconducir su situación. En el Barça no se puede vivir del resultadismo, pero la lógica invita a pensar que la búsqueda de entrenador se congelará hasta saber dónde puede llegar este equipo en la Champions. Lo que queda claro es que la mayoría de jugadores, sobre todo los jóvenes, están con Xavi y que aún se puede salvar la temporada con holgura. El entrenador sigue reiterando que su decisión no varía, pero entre líneas siempre asegura a que “en este momento” no se dan las condiciones para cambiarla. En otro momento, más adelante parece que ya veremos.

Por ahora, lo único claro es que Deco ha salido a preguntar por los perfiles que podrían interesar para el futuro, pero que no se ha tomado decisión alguna porque es muy complicada. Si el Barça espera podría quedarse sin las primeras opciones, pero si cierra a alguien podría verse con la complicada situación de abrirle la puerta a un Xavi triunfador. Lo normal es que todo quede claro en menos de un mes, pero este Barça de las montañas rusas es capaz de todo.