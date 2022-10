Bruselas acuerda nuevas sanciones contra Rusia tras la anexión de los territorios ucranianos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido el acuerdo de los embajadores europeos y ha celebrado que la UE se mueve "rápido y firme" ante las maniobras de Rusia

Los estados miembro de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este miércoles para aprobar la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluirá un tope al precio del petróleo ruso, y que responde a la escalada del conflicto en Ucrania tras los referéndum ilegales y la anexión de cuatro regiones ucranianas ocupadas por el Ejército ruso.

Según ha confirmado la Presidencia checa del Consejo, los Veintisiete han llegado este miércoles a un "acuerdo político" a nivel de embajadores para adoptar la octava tanda de sanciones contra Moscú desde el inicio de la agresión militar a Ucrania.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido el acuerdo de los embajadores europeos y ha celebrado que la UE se mueve "rápido y firme" ante las maniobras de Rusia. "Nunca aceptaremos los falsos referéndums ni ningún tipo de anexión. Estamos determinados a continuar haciendo que el Kremlin pague", ha señalado.

En todo caso, fuentes europeas indican que ahora se tiene que terminar de redactar el texto y adoptarlo por procedimiento escrito, por lo que las nuevas medidas restrictivas verán la luz la mañana del jueves, antes del arranque de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Praga.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay.