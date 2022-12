Busquets: "Queríamos ganar y ser primeros; no es cuestión de elegir rival"

El capitán de la selección española afirmó que "no estuvimos cómodos; ellos cerraban bien los pases entre líneas y nos costaba enlazar y crear peligro" "En octavos de final nos encontraremos con Marruecos, que también será un partido muy difícil"

El capitán de la selección española, Sergio Busquets, reconoció tras la derrota ante Japón en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar que "parecía que teníamos el partido controlado, ellos esperaban alguna pérdida o contragolpe. En la segunda parte ha sido así. Hemos cometido un despiste en la salida y han hecho un buen gol. Se han venido arriba y nos han marcado otro. Cerraban bien los espacios y replegaban bien. Hay que seguir mejorando y al menos clasificarnos como segundos de grupo".

En declaraciones a La 1, el centrocampista blaugrana aseguró que fueron conscientes de que estuvieron eliminados durante doce minutos. "No queríamos que eso pasara, nuestra intención era ganar. Hemos empezado bien. En octavos de final nos encontraremos con Marruecos, que también será un partido muy difícil", comentó.

Busquets "no estuvimos cómodos. Ellos cerraban bien los pases entre líneas y nos costaba enlazar y crear peligro. Sabíamos que iba a ser así. Sus goles han sido una pena, porque a ellos les ha dado confianza. Tenemos que corregir los errores e ir pasando eliminatorias"

El jugador dejó claro que España no buscó acabar en la segunda posición. "No ha tenido nada que ver. Queríamos ganar y ser primeros. No es cuestión de eligir rival, el que fuera. Eso no significa que sea más fácil o más difícil", afirmó.