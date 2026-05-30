Oficial: Brasil anuncia los dorsales para el Mundial y Neymar Jr. aplica una cura de humildad a Vinícius Jr.

Se terminó el debate, las elucubraciones y las especulaciones. Un día antes de jugar el primer amistoso de preparación mundialista, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunció, en un vídeo que hace referencia a la cultura popular y al fútbol de calle, la numeración para los encuentros preparatorios y para la Copa del Mundo.

Toda la atención estaba en quién llevaría el '10', el dorsal más mítico que nunca hubo, gracias a Pelé, y que, en la Seleção, aún tiene más relevancia. Quien se ha salido con la suya, como no podía ser de otra manera, es Neymar Jr., aunque acabe teniendo un papel residual en el torneo norteamericano.

La fuerza de Ney es tal que es el único futbolista que lleva un dorsal del 1 al 11 que no será titular en el Mundial. A sus 34 años, disputará su cuarta participación en una Copa del Mundo y, en todas ellas, llevó el '10'.

El ahora jugador del Santos está en el ojo del huracán tras haber escondido, en connivencia con el Santos, la gravedad de su lesión, que es una rotura muscular de grado 2 en uno de los gemelos. Este sábado, Carlo Ancelotti terminó de cuajo con todo el runrún y aseguró que no va a desconvocar al crack.

Derrota para Vinícius Jr. y su ego

Quien sale señalado por la guerra del '10' es Vinícius Jr., que se las prometía muy felices y se había adueñado del dorsal en la recta final de la preparación para el Mundial.

Neymar puso las cosas en su sitio escenificando cuál es la jerarquía existente, por mucho que esté a años luz de su mejor versión. El extremo del Real Madrid se tendrá que conformar con el '7', que es el mismo dorsal que tiene en su club.

Raphinha, que era el tercero en discordia y que también optaba al mismo número, lucirá su '11', que es el dorsal con el que se ha consagrado en el Barça como uno de los mejores delanteros del fútbol mundial.

El '9', por su parte, es propiedad ahora de Matheus Cunha (Manchester United), que, con Ancelotti, tiene un lugar garantizado en el cuarteto ofensivo con el que arrancará la Copa del Mundo al lado de Vinícius Jr., Raphinha y Luiz Henrique.

Dependiendo de su rendimiento, su plaza puede estar en peligro y ocuparla el botafoguense Danilo Santos, un mediocentro transformado en un centrocampista total, que jugó a un grandísimo nivel en la fecha FIFA de marzo y que, tras el Mundial, cambiará de aires. Lo quieren las dos superpotencias brasileñas, Flamengo y Palmeiras, además del Manchester United, en Europa.

La CBF explicó que ha sido Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico quienes han definido la numeración. El estreno tendrá lugar este domingo en Maracaná, en el partido contra Panamá (a las 23.30, hora peninsular española), que sirve como despedida de la Canarinha ante la 'torcida' antes de emprender viaje hacia los Estados Unidos.

Este sábado, el técnico italiano también confirmó quién será el capitán de Brasil en el Mundial. El elegido es Marquinhos, que ya ejerce el mismo rol en el PSG y que, hoy mismo, en Budapest, fue el encargado de recoger la copa que acredita a su equipo, nuevamente, como campeón de la Champions League.

La numeración de Brasil

1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan