Lío Mundial: Neymar Jr. y el Santos escondieron la gravedad de la lesión

“Neymar se presentó el miércoles aquí en la Granja Comary y se sometió a todos los exámenes médicos, que concluyeron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en el gemelo, no solo un edema. Se espera que en un plazo de dos a tres semanas esté recuperado". Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, confirmó en rueda de prensa lo que era un secreto a voces: la lesión que sufrió Neymar un día antes de ser convocado por Carlo Ancelotti era mucho más grave de lo que el Santos había comunicado. Y, claro, se montó el lío.

La transparencia de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dejó en evidencia la versión del Santos FC y, por extensión, la del propio Neymar Jr., que se perderá no solo los dos amistosos de preparación contra Panamá (este domingo en Maracaná, Río de Janeiro) y Egipto (día 6 de junio en Cleveland), sino el debut en el Mundial ante Marruecos, el día 13 en Nueva Jersey.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, detalla la lesión de Neymar Jr. / Antonio Lacerda

El atacante guardó silencio, pero su club sí que saltó a la palestra para defenderse. "Absolutamente todos los exámenes realizados a Neymar Jr. fueron compartidos con la CBF hasta el día 18, fecha de la convocatoria", expuso en un comunicado en el que también reforzó que "el equipo de fisioterapia de la selección brasileña también está integrado por profesionales del Santos FC que llevan más de diez años acompañando a Neymar Jr. y siguiendo de cerca todo su proceso de recuperación".

En la nota pública, la entidad paulista no detalla qué lesión padece el crack, que es la clave de todo. La semana pasada, el galeno del Peixe, Rodrigo Zogaib, aseguró en una entrevista en el portal GE que "Neymar tiene una pequeña lesión en el gemelo, un edema. El plan, siguiendo su evolución, es ponerlo a disposición de la CBF la próxima semana". Ahora se ha demostrado que no decía toda la verdad.

Neymar, en manos de Ancelotti

La primera medida que ha tomado Carlo Ancelotti es no desconvocar al crack, que seguirá trabajando de forma intensiva con su fisioterapeuta particular, Rafael Martini, que está integrado en el cuerpo técnico de la Canarinha. El técnico italiano ya ha asumido que, si no hay contratiempos, solo podrá contar con Ney durante la fase de grupos, o quizás, en la primera eliminatoria a partido único.

Carlo Ancelotti con el doctor Rodrigo Lasmar / Antonio Lacerda

La Seleção gana tiempo y dejará para tomar una decisión definitiva el día antes del debut mundialista, que es cuando puede sustituir algún jugador lesionado por otro no convocado. Entonces, se podrá comprobar cuál es la evolución física y médica del astro y si tendrá el alta durante la Copa del Mundo.

La polémica ha enturbiado los primeros días de preparación de la Canarinha, en Teresópolis (estado de Río de Janeiro). Y cada hora que pasa la bola de nieve va aumentando.

Un debate que ya ha surgido es por qué Ancelotti convocó a Neymar Jr. cuando aquella misma mañana los médicos de la CBF ya tenían el examen de imagen que el futbolista se había hecho en Santos un día después de lesionarse jugando contra el Coritiba. Más allá de lo que dijo el club paulista, Rodrigo Lasmar y su equipo de colaboradores tenían en su poder las imágenes de la lesión del delantero.