Ancelotti, sobre la lesión de Neymar: "Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un coche"

Las preguntas sobre Neymar Jr. son un constante en las ruedas de prensa de la selección brasileña. Y parece que algunos ya están hartos. Primero alzó la voz Casemiro hace unos días, que se molestó al ser preguntado solo por el '10' de la selección.

"Neymar es como otro jugador dentro del grupo, otro jugador importante dentro del grupo, de los 26. Es un jugador que ahora está recuperándose de su lesión, que estará queriendo volver a entrenar primero", manifestó.

Este sábado ha sido el turno de Carlo Ancelotti, el seleccionador que decidió llevarle al Mundial pese a su lesión.

Ancelotti, en una de las múltiples intervenciones de la prensa en la previa del amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, fue preguntado que, si hubiera sabido que la lesión de Neymar era de grado 2 lo hubiera convocado igualmente para el Mundial.

Y Ancelotti respondió con una frase hecha que se usa mucho en Italia: "Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un coche".

Durante su discurso, Ancelotti garantizó la presencia del '10' pese a sus problemas físicos. "Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)", afirmó el exentrenador del Real Madrid. "No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo".

Ney llegó lesionado a la concentración de Brasil. El Santos redujo la lesión a "un edema" en los días previos al anuncio de la convocatoria, pero los servicios médicos de la Canarinha hicieron sus propias pruebas y constataron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho. Su tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas.

"El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado (...) Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado", dijo Ancelotti. "Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto".

"Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien. Trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible", insistió. "Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien".

Noticias relacionadas

Por su parte, Matheus Cunha también habló sobre el Príncipe aseguró que, "claramente", llegará bien al Mundial: "Creo que su lesión claramente le dará la oportunidad de llegar bien para nuestro objetivo".