De ser convocado por Ancelotti a ser apartado por su equipo en 24 horas

Danilo dos Santos no solo fue convocado este lunes por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con Brasil, sino que, en principio, tiene un lugar garantizado en el once titular, donde conformará el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães.

El mediocentro del Botafogo, reconvertido ahora en un volante ofensivo, tuvo una actuación estelar en la fecha FIFA de mayo, la última antes de la convocatoria final, manteniendo el excelente nivel que venía mostrando con su equipo. A su favor estaba el hecho de que, en 2025, cuando fue fichado del Nottingham Forest, tuvo a Davide Ancelotti, hijo de Carletto y ayudante suyo ahora en la Seleção, como entrenador en el Fogão.

Danilo está viviendo una montaña rusa de emociones. Va a su primer Mundial, con aclamación popular, y, al mismo tiempo, ha entrado en conflicto abierto con su club, que vive en medio de muchísimas turbulencias administrativas, lastrado por las deudas y con su propietario, el magnate estadounidense John Textor, apartado de sus funciones.

El centrocampista, que se formó en el Palmeiras, donde ganó dos veces la Copa Libertadores, quiere cambiar de aires después del Mundial. Por eso, el fin de semana pidió a su club no ser alineado en el partido liguero contra el Corinthians. Había acumulado doce participaciones en el Brasileirão 2026... y una más le impediría jugar con otro club en caso de ser traspasado en la próxima ventana de contrataciones.

Davide Ancelotti, el hijo del seleccionador brasileño dirigió al Botafogo en 2025 / Vítor Silva/Botafogo

Un jugador que cotiza al alza

Y Danilo tiene encima de la mesa una oferta del Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y el Brasileirão, que estaría dispuesto a desembolsar 35 millones de euros. No es la única. El Palmeiras, que rivaliza con el Mengão en todos los frentes, estaría encantado de poder volver a contar con él.

En Europa también lo desean. El Manchester United ha sondeado su incorporación. Y el futbolista vería con buenos ojos regresar a la Premier League, donde tuvo un paso fugaz y no logró asentarse.

Al Botafogo no le sentó nada bien la postura de Danilo: ni a la dirección ni al cuerpo técnico que encabeza el portugués Franclim Carvalho. Y, a pesar de la petición del jugador, fue convocado y, minutos antes de iniciar el partido contra el Corinthians, fue retirado de la lista de inscritos.

Este martes, un día después de que Ancelotti confirmara su presencia mundialista, el club carioca ha decidido apartarlo del equipo de forma indefinida.

El futbolista ya no viajará con la delegación botafoguense a Paraguay, donde el equipo se enfrentará este miércoles al Independiente Petrolero, en un encuentro de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El castigo a Danilo incluye también apartarlo de los entrenamientos. Danilo no jugará más con el Botafogo. El fin de semana tampoco entrará en la convocatoria del encuentro contra el São Paulo, en partido del Brasileirão, ni tampoco jugará, de nuevo, la próxima semana en la Copa Sudamericana.

Se incorporará, pues, a la convocatoria de Brasil con su futuro en abierto. Y, cuando termine su participación mundialista, empezará un nuevo episodio en su carrera profesional. A sus 25 años, es uno de los mejores centrocampistas actuales del fútbol brasileño y aún no ha alcanzado su plenitud. Destaca por su buen entendimiento del juego, su fuerza física y su llegada desde la segunda línea. En este 2026, ya ha marcado diez tantos con el Botafogo.