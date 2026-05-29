Las redes arden con el sobrepeso de Alisson a dos semanas del debut en el Mundial

‘O brasileiro não tem um dia de paz’, dice un dictado popular convertido ya hace años en meme en el gigante sudamericano. Y es exactamente lo que está ocurriendo con la Seleção, que arrancó el miércoles su preparación en Teresópolis (estado de Río de Janeiro) para el Mundial 2026.

Lo que tendría que haber sido un plácido arranque en la primera fase de concentración se ha convertido en una fuente de polémica inagotable. El principal tema de debate es el estado físico de Neymar Jr., el único convocado que está lesionado y que, en complicidad con el Santos, habría escondido el alcance real de sus problemas en los gemelos.

La comparecencia pública del médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, en la que aseguraba que el futbolista no padecía un edema, como dijeron los galenos del Peixe, sino una ruptura de grado 2, ha levantado ampollas.

Según Lasmar, el período de recuperación de Ney se ha establecido entre dos y tres semanas, lo que pone entredicho la participación del astro ya no solo en los dos amistosos programados, sino también en el debut mundialista con Marruecos, el sábado día 13. De hecho, Ancelotti esperará al día anterior de este encuentro para dictaminar si es desconvocado, porque la FIFA le permite reemplazarlo por otro jugador de la prelista.

Al lío de Neymar, estas últimas horas se ha añadido una segunda polémica, esta vez originada y restringida al mundo paralelo de las redes sociales. En varias cuentas de X, el debate que ha surgido viendo las fotos de Alisson entrenando en la Granja Comary gira entorno a su supuesto sobrepeso y al tamaño de la barriga. Los internautas se preguntan si la imagen del cancerbero es la adecuada para un futbolista profesional a las puertas del Mundial.

Una temporada para olvidar

El cancerbero gaucho, que apunta a portero titular en el Mundial, viene de una campaña muy complicada en el Liverpool, donde ha sufrido dos lesiones en la región de los abductores que, en su cómputo global, lo han apartado cuatro meses de los terrenos de juego.

El último percance hizo que se perdiera la recta final del curso. Fueron 62 días en el dique seco. Solo pudo reaparecer el fin de semana pasado, en la última jornada de la Premier League, en la que su equipo empató en Anfield ante el Brentford (1-1).

Los problemas se le han acumulado al guardameta, que trasladó a la dirección red su deseo de cambiar de aires a sus 33 años y emprender una nueva etapa en su carrera profesional. Quería aceptar la oferta de la Juventus. El Liverpool, sin embargo, se ha cerrado en banda y le ha comunicado que no piensa desprenderse de él ni facilitar su salida. Lo ha declarado intransferible porque lo considera uno de sus baluartes y aprecia no solo su calidad, su compromiso y su profesionalidad, sino también su experiencia en un vestuario con muchos jugadores jóvenes.

Alisson está concentrado con Brasil preparando el Mundial / cbf

Alisson ha cumplido ocho temporadas en Liverpool, adonde llegó procedente de la Roma por un traspaso de 72,5 millones de euros que ya ha quedado plenamente amortizado. Aún hoy es la segunda mayor transacción por un guardameta en la historia del fútbol. Su contrato expira el 30 de junio de 2027.

Domingo hay partido en Maracaná

Carlo Ancelotti deberá decidir si Alisson, que está claramente fuera de forma, tendrá o no minutos este domingo en el mítico Maracaná, en el amistoso ante Panamá, el primero de preparación mundialista y que sirve para que la Canarinha se despida de la torcida antes de emprender vuelo hacia los Estados Unidos.

Los otros dos cancerberos de la Seleção son el ex del City Ederson, ahora en el Fenerbahce, que es el teórico suplente, y el veterano Weverton (Gremio), que ha sido llamado para su segundo Mundial.