Neymar Jr., el culebrón que no tiene fin

Lo de Neymar Jr. ya se ha convertido en una telenovela brasileña. Este lunes, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) hizo un enigmático comunicado en el que no aclaró absolutamente nada después de que el delantero se sometiera a una resonancia magnética en un centro hospitalario de Nueva Jersey.

Se apuntó que la evolución del jugador era "buena", que su tratamiento se desarrollaba "dentro de los parámetros esperados" y que Ney "seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por los servicios médicos de la selección brasileña". No se indicaba ni el tiempo de recuperación ni si tenía o no el alta médica.

Neymar Jr. entrenándose en el gimnasio para recuperarse de su lesión / CBF

La realidad es que el 'crack' sigue sin entrenarse con el equipo, que está concentrado en Nueva Jersey. No apareció sobre el césped ni el lunes ni en la sesión preparatoria que dirigió este martes Carlo Ancelotti. Es baja, pues, para el debut de los brasileños, que tendrá lugar la madrugada del sábado al domingo, cuando se medirán a Marruecos en Nueva Jersey.

Si no hay ningún contratiempo ni una recaída, Neymar Jr. podría tener algunos minutos en la segunda jornada, cuando la Canarinha tiene el partido más asequible de la primera fase ante Haití, programado para la madrugada del 19 al 20.

Entonces se habrá cumplido un mes desde que el '10' se rompió jugando con el Santos contra el Coritiba en partido del Brasileirão. El 17 de mayo, un día antes de la convocatoria oficial de Carlo Ancelotti, sufrió una ruptura de grado dos en los gemelos de la pierna derecha. Un percance que el Santos maquilló argumentando que solo se trataba de un edema.

Ya hay quien señala que Neymar solo podría reaparecer contra Escocia (la madrugada del 24 al 25 de junio), cuando Brasil cerrará la fase de grupos.

Es una incógnita saber qué aportación puede ofrecer el jugador después de esta inactividad y si será capaz de rendir, aunque sea solo unos minutos, al mismo nivel que el resto de sus compañeros.

Neymar Jr. está concentrado en Nueva Jersey con la selección brasileña / CBF

Ante este panorama, Ancelotti está organizando el equipo sin contar con la aportación del astro, que de ser el número uno y la referencia de la Seleção durante casi quince años ha pasado a tener un papel residual y testimonial. Ahora mismo pinta tan poco como si fuera el tercer portero.

Brasil pendiente de su '10'

Aunque esté escondido en el gimnasio haciendo recuperación con su fisioterapeuta personal, Rafael Martini, a quien la CBF ha incluido en el cuerpo técnico, y bajo la supervisión de los galenos de la Seleção, Neymar Jr. sigue pautando buena parte de la información que genera la Canarinha.

No son pocos los que se preguntan si la Confederación está teniendo un trato de favor con él, algo que no ocurrió, por ejemplo, con el lateral derecho Wesley. El jugador de la Roma sufrió una ruptura muscular en los aductores en los primeros minutos del amistoso contra Egipto, que Brasil ganó por 2-1 y que cerraba los test de preparación.

Al día siguiente, tras los exámenes de imagen pertinentes, fue desconvocado y, en su lugar, fue llamado el mediocentro Éderson, del Atalanta, que tiene ya un acuerdo de traspaso cerrado con el Manchester United, donde está llamado a ser el sustituto de Casemiro.