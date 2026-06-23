Oficial: Marc Márquez renueva por Ducati

Era un secreto a voces en el paddock desde el mes de enero, pero al fin se ha hecho oficial. Ducati ha anunciado la renovación de su campeón Marc Márquez por dos temporadas más, lo que le llevará a vestir de rojo como mínimo hasta 2028.

Así lo ha anunciado Ducati este martes, a través de un comunicado en el que recoge declaraciones del mismo '93' y de dos piezas clave en el ecosistema ducatista. "El rojo seguirá siendo su color: Ducati Corse anuncia la renovación del acuerdo con Marc Márquez para las temporadas 2027 y 2028, reforzando un proyecto técnico y deportivo que continuará teniendo al piloto español como protagonista con el Ducati Lenovo Team en el Campeonato del Mundo de MotoGP", apunta la escuadra italiana, que también compartió un emotivo vídeo del '93' anunciando su continuidad.

En un contexto de profundo cambio de reglamento de cara a 2027, Márquez era la pieza clave en el mercado de MotoGP. El nueve veces campeón del mundo había reconocido claramente su intención de seguir con los de Borgo Panigale y también el director general de Ducati, Gigi dall’Igna confirmó en la presentación del equipo, el pasado enero en Madonna di Campiglio, que mantener a Marc era la prioridad.

Pero la confirmación del acuerdo se ha demorado más de lo previsto. Una vez sellado el contrato, atendiendo a las condiciones de Márquez, el documento se quedó en un cajón, como todos los demás en MotoGP salvo en el caso de Bezzecchi y Aprilia, que escenificaron su 'boda' en febrero.

La larga espera para conocer el futuro del campeón y el resto de la parrilla se ha debido a las no menos densas negociaciones entre los equipos y los gestores de MotoGP, que el viernes pasado firmaron al fin el Pacto de la Concordia que regirá el campeonato los próximos cinco años.

Desde Ducati, el director deportivo Mauro Grasili, también aseguró en su día que “La renovación ha sido un poco más difícil que el primer contrato que firmamos con Márquez”, dando a entender que el acuerdo estaba hecho ya en invierno. “Subestimamos ligeramente ciertos elementos en el contrato inicial, lo que nos llevó un poco más de tiempo de lo previsto”, explicó entonces el italiano.

Y aunque lógicamente no han trascendido las cifras del acuerdo, es evidente que Marc Márquez ha sido más exigente en esta segunda negociación, después de lograr 11 victorias y un total de 15 podios para Ducati en 2025, asegurándoles los títulos de pilotos, equipos y constructores.

“Tenemos un porcentaje ligeramente superior para el piloto que logra los mejores resultados. Como empresa muy consciente de los costes, debemos respetar esta dinámica y, sobre todo, las cifras asignadas. Ese es el verdadero reto: intentar contratar a los mejores pilotos con un presupuesto que, sin duda, no es el que ofrecen otros fabricantes”, subrayó Grassilli en referencia a las otras propuestas que Marc tenía sobre la mesa .

Las palabras de Marc tras la renovación

En el comunicado compartido este martes por el equipo, Márquez expresó su ilusión por continuar en Borgo Panigale dos temporadas más. "Sono rosso. Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo Team y de seguir formando parte de esta familia", comenzaba diciendo. "Cuando decidí venir a Ducati lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta", continuaba explicando.

Se especuló, tras la lesión del campeón en Indonesia el pasado curso, si el '93' decidiría colgar el mono y el casco tras volver a tener que pasar por un proceso de recuperación. Pero lejos de la realidad, sigue con hambre de competir. "Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo", sentenciaba.

Las palabras de Domenicali y Dall’Igna

Desde el entorno de Borgo Panigale también celebraron la renovación. "Representa la elección más natural tras los increíbles resultados que hemos logrado juntos en su primera temporada de rojo. Ha aportado a un equipo ganador una mentalidad, si cabe, aún más decidida y un extraordinario espíritu competitivo", decía Claudio Domenicali, CEO de Ducati. "Marc, además de ser un talento extraordinario, encarna a la perfección la mentalidad Ducati, hecha de gran dedicación y sacrificio, pero también de armonía dentro del equipo y de la capacidad de ser grandes profesionales incluso en un ambiente distendido y sereno. Continuar juntos significa dar continuidad a un proyecto de éxito y, por lo tanto, afrontar las próximas temporadas con la ambición de mantener a Ducati en la cima de MotoGP", sentenciaba.

También Luigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse y pieza esencial en la llegada de Márquez a Ducati en 2024 (bajo el sello Gresini) se mostró feliz. "Confianza: la relación entre Ducati y Marc parte de aquí. Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca. Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su carácter de verdadero competidor por delante de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con el Ducati Lenovo Team. Ha dado confianza a todo el grupo de trabajo: esto nos ha llenado de orgullo y nos ha motivado a dar siempre el máximo para apoyarlo. Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici GP al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia Ducati junto a Marc", sentenciaba.