Marc Márquez y los rumores de fichajes entre los pilotos: "Vamos tan perdidos como vosotros..."

La primera tanda de la pretemporada 2026 acaba de terminar en Sepang, pero en el paddock de MotoGP lo que más se comenta no son las vueltas rápidas o el estado de forma de unos y otros -que también-,, sino que lo que acapara el interés y es motivo de 'salseo' entre los pilotos son los movimientos en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2027.

No es habitual que a estas alturas, cuando aún no ha arrancado un curso, todos hablen ya del próximo y más del 50% de la parrilla ya tenga cerrado o apalabrado su futuro, pero es que el año próximo será muy especial para la categoría reina de MotoGP, que aborda un drástico cambio de reglemento que puede hacer tambalearse las actuales jerarquías.

Obviamente, uno de los 'chismes' estrella para aficionados, periodistas e incluso para los propios pilotos es la alineación en el box oficial de Ducati. Se da por descontado que retendran a su nueve veces campeón Marc Márquez, que en la presentación del equipo en Madonna di Campiglio dijo que las negociaciones estaban perfiladas en un 9 (de 0 a 10). El director del equipo, Davide Tardozzi, ha advertido estos días en Sepang que ya han pasado al 9,5 sobre 10. Así que no hay dudas de que el 93 vestirá de rojo como mínimo dos años más.

Pero la gran sorpresa es el presunto acuerdo alcanzado con Pedro Acosta, que a partir de 2027 formaría un tandem explosivo con Marc, lo que también significaría la salida de Pecco Bagnaia de la escuadra de fábrica de Borgo Panigale.

Anoche, durante la foto oficial de presentación de la temporada 2026, Marc Márquez se detuvo ante los micrófonos de DAZN. Al preguntarle si los pilotos hablan entre ellos sobre los fichajes, el piloto de Cervera dejó caer alguna pista con algo de humor.

"Se habla, se habla, pero yo creo que los pilotos vamos tan perdidos como vosotros...Algunos más que otros", respondió entre risas.

Algo más que una pista dejó caer también Dani Pedrosa durante los test. El probador estrella de KTM dio a entender que el equipo naranja va a perder a Acosta: "Sabíamos que se iban a mover las fichas muy pronto, pero se podría decir que ha sido el mercado más rápido de la historia. Que casi toda la parrilla 2027 esté hecha ya antes del primer día de test de 2026 es algo inédito", subrayó.

" ¿El cambio más suculento? No están todos los que se han dicho confirmados. Pero bueno, sin duda el equipo Ducati ha hecho una buena maniobra", concedió Dani.