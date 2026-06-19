MotoGP y los equipos sellan al fin el Pacto de la Concordia

Tras muchos meses de duras negociaciones, los cinco fabricantes que participan en el Mundial y el promotor del campeonato, MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), han sellado el acuerdo que les vinculará durante los próximos cinco años, hasta 2031, al estilo del Pacto de la Concordia de F1.

Hasta llegar al acuerdo anunciado este viernes en rueda de prensa en Brno, en el marco del GP de la República Checa, el principal foco de tensión ha sido el económico. Las escuderías presionaron para obtener un mayor porcentaje de los ingresos que recibe el Mundial como ocurre en la Fórmula 1, que también es propiedad de Liberty Media. Los gestores del campeonato, por su parte, exigían un mayor compromiso a los equipos y pilotos en eventos de marketing y promoción.

Las negociaciones se estancaron durante meses, con plante incluído en el Gran Premio de España, en abril, cuando varios equipos no se presentaron a una cena organizada por MotoGP para intentar captar patrocinadores y socios.

Finalmente el acuerdo debloqueará los anuncios de los equipos en clave de mercado, de modo que los fichajes y renovaciones que ya están comprometidos para 2027 empezarán a hacerse oficiales en cascada los próximos días. La extensión del contrato de Marc Márquez, la llegada de Pedro Acosta al box de Ducati, el fichaje de Pecco Bagnaia por Aprilia, el de Jorge Martin por Yamaha y el de Fabio Quartararo por Honda son un secreto a voces desde que arrancó la actual temporada.

"Estamos muy contentos por este acuerdo, a largo plazo, que nos da oportunidades y estabilidad. Nos hemos mantenido unidos a una", ha celebrado Gigi Dall'Igna, general manager de Ducati. El italiano ha comparecido acompañado por los demás responsables de los fabricantes, Pit Beirer (KTM), Massimo Rivola (Aprilia), Taichi Honda (HRC) y Paolo Pavesio (MotoGP), en una rueda de prensa presidida por Carlos Ezpeleta, que ha hablado de "buscar fórmulas para hacer crecer el negocio".

Rivola, presidente de la asociación de constructores, ha asegurado que de lo que se trata es de exprimir "el potencial de este campeonato, sin copiar pero sí inspirado en lo que se hace en la F1".