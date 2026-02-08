Ducati da por hecho el acuerdo con Márquez: “Renovarle ha sido más difícil que firmar el primer contrato”

Las negociaciones de Ducati y Marc Márquez para asegurar la continuidad del campeón en 2027 y 2028 están en la recta final. En Sepang, el director del equipo Davide Tardozzi, dijo que el acuerdo está “en un 9,5 sobre 10”. Y las últimas declaraciones de Mauro Grassilli, director deportivo de los de Borgo Panigale, durante la presentación del equipo oficial de Ducati en WorldSBK, no hacen más que confirmar que el contrato está prácticamente definido y probablemente se hará oficial antes de que arranque el Mundial 2026 en Tailaindia, a final de mes.

“Estamos muy cerca, diría que casi al máximo, pero renovar ha sido incluso más complicado que firmar el primer contrato”, soltó Grassilli, dando por hecho el pacto con Márquez. Dejó claro que el retraso en anunciarlo responde a "ajustes internos", ya que ahora están revisando con más detalle algunos aspectos que en su momento no se valoraron lo suficiente. “Estamos afinando partes que subestimamos al inicio, pero la dirección es la correcta y el cierre está cerca”, reconoció.

A nivel salarial, Grassilli explicó que Ducati mantiene una política muy clara basada en el rendimiento deportivo. El piloto que aporta más resultados recibe una inversión mayor: “El que trae más resultados tiene una parte más relevante del presupuesto; el otro sigue siendo fundamental, pero los números reflejan lo que cada uno aporta”, subrayó.

Además sostuvo que la compañía italiana mantiene una gestión económica muy estricta, respetando los límites financieros internos sin entrar en una guerra de cifras con otras fábricas: “Esa es la verdadera dificultad, intentar fichar a los mejores pilotos con una cantidad que no es, desde luego, como la que proponen otras marcas", remarcó Grassilli.

No entró a valorar los rumores que indican que la próxima temporada Pedro Acosta se convertirá en el nuevo compañero de Marc en sustitución de Pecco Bagnaia, pero en el paddock de MotoGP incluso los 'pesos pesados' como Dani Pedrosa dan por seguro este movimiento en clave de mercado: "Ducati se ha asegurado una buena maniobra", dijo el vallesano, probador de KTM, al que Acosta concede un gran valor.