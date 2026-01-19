Dall'Igna prioriza la renovación de Márquez: "Queremos firmar antes del inicio del Mundial"

Gigi dall’Igna lo ha dejado claro después de la multitudinaria presentación de la Ducati GP26 en Madonna di Campiglio: La renovación de Marc Márquez es prioritaria. Y quieren sellar el acuerdo con el piloto de Cervera lo antes posible.

“El objetivo es firmar con Marc antes de que empiece el Mundial”, ha asegurado en conversación con SPORT el general manager de Ducati.

“Diría que las negociaciones están bien encaminadas, ahora mismo soy optimista, ambas partes estamos satisfechas”, señala el ‘padre’ de la dominante Desmodedici, que no es tan contundente a la hora de referirse al contrato de Pecco Bagnaia.

“El objetivo número uno es acordar la continuidad del campeón del mundo, Marc Márquez, igual que hicimos con Pecco en 2024. Después de eso, ya veremos”, admite Gigi, que se muestra irónico con los rumores que difundió Massimo Rivola, jefe de Aprilia, sobre Pedro Acosta en el puesto de Bagnaia: “Creo que Massimo habló más de Ducati que de Aprilia en su presentación”, ha zanjado.