Todos los récords y números que Marc Márquez puede batir en 2026

Hace ya mucho tiempo que a Marc Márquez no le hace falta demostrar nada. Los nueve títulos mundiales son justifición suficiente como para meterle en el saco de los mejores de la historia, como también lo son sus astuteces y brillanteces en pista. Sin embargo, la leyenda puede agrandarse con la nueva temporada que se inicia del 28 de febrero al 1 de marzo de 2026 en Buriram (Tailandia). Y es que el '93' podría igualar o batir números que otras leyendas cosecharon antes de el.

Si hablamos de leyendas inevitablemente hay que hablar del piloto que más títulos ostenta a lo largo de la historia del campeonato, y no es otro que Giacomo Agostini. El italiano acumula un total de 15 títulos mundiales repartidos en las distintas categorías, 8 de ellos en 500cc, lo que lo convierte también en el piloto con más trofeos mundiales en la categoría reina. Hasta el pasado curso, Valentino Rossi ocupaba la segunda posición, con 7, una cifra que igualó el menor de los Márquez tras una temporada impecable. Empató con Rossi y, en caso de llevarse la torre de campeones en 2026, igualará a Giacomo.

Todos los números que puede batir Marc Márquez en 2026 / Marc Creus

Pero no todo tendrá que ver con los títulos. Y es que Marc también podría batir récords relacionados con las victorias a lo largo de esta temporada. El primero de todos, el de 'Piloto con más victorias en MotoGP'. Por el momento, el '46' tiene el trono con 89 victorias. Lo tiene muy difícil 'MM93' para batir a 'Il Dottore' este curso, puesto que son 16 las carreras dominicales que tendría que apuntarse, pero si algo está claro es que a Marc Márquez nunca se le puede dar nada por imposible.

De la misma forma que puede apuntarse el título de 'rider' con más victorias en la categoría reina, el catalán podría acercarse a ese título de piloto con más victorias en las tres categorías. Aunque este curso no podría batirlo aún. Lo ostenta Agostini, con 122. Eso significa que Marc, con 99, deberá ganar otras 23 veces más, algo imposible en este curso puesto que el calendario tan solo consta de 22 carreras. Sea como sea, sí tiene en su poder superar a Rossi, que es segundo con 115. Necesitaría ganar en 16 ocasiones este 26.

Ducati es una de las marcas con más historia en el mundial y es por eso que convertirse en el piloto con más victorias con la marca es, de por sí, un aliciente para muchos. El que más ha cosechado ha sido Pecco Bagnaia, que desde que aterrizó en MotoGP en 2021, primero con el Pramac Racing y después con el Ducati Lenovo, ha cosechado un total de 31 victorias con la marca. Superó las 23 de Casey Stoner y ahora Marc Márquez es quien se propone alcanzarlos. Por delante tendría el reto de llevarse nada más y nada menos que 17 victorias.

Solo Marc puede batir a Marc

La temporada pasada fue prácticamente perfecta para el de Cervera. Se redimió tras una dura travesía por el desierto que comenzó en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en 2020. Pasó por quirófano cuatro veces, atravesó la peor crisis de resultados de Honda, arriesgó al fichar por Gresini Racing y tras el paso al equipo oficial en 2025, dominó con mano dura al cosechar 11 victorias, otros 4 podios y 8 'pole positions'.

Pero ni de lejos esa fue su mayor racha de victorias en una temporada. Para ello hay que remontarse al año 2014, cuando logró 13 victorias. Se apuntó entonces el récord de piloto con mayor número de victorias en una temporada del mundial de motos. Batio el récord del legendario e histórioco Mick Doohan en 1997, con 12, y el de Valentino Rossi en 2001, 2002 y 2005, que acumuló 11. Sin duda, un año lleno de estímulos para el de Cervera, que cuando finalice su trayectoria profesional al cabo de unos años podrá haber batido una gran cantidad de récords.