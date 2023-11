El 'Kun' Aguero pasea los colores del City por el paddock de Abu Dhabi

Sergio Agüero ha lucido un mono de piloto con los colores del Manchester City y su patrocinador, Etihad Airways, este sábado en Yas Marina El ex delantero argentino es un gran aficionado a la Fórmula 1 y un buen especialista en los simuladores de carreras

Sergio 'Kun' Agüero ha lucido un mono de piloto con los colores del Manchester City y su patrocinador, Etihad Airways, en el paddock del GP de Abu Dhabi, que este fin de semana alberga la última carrera de la temporada de Fórmula 1, a la que el argentino es muy aficionado.

El ex delantero es un gran aficionado a la Fórmula 1 y un buen especialista en los simuladores de carreras . Su antiguo número del City, el 10, adornaba hoy su uniforme de carreras, un guiño de gratos recuerdos para los aficionados del club inglés.

El 'Kun' ha caminado por el paddock vestido completamente de azul y blanco, ha posado con los aficionados y ha recorrido también el pit lane y los garajes antes del inicio de la tercera sesión libre del GP de Abu Dhabi.

These overalls are bang on target 👌



Great to see you @aguerosergiokun! 🤩#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/b7XAGBy8km