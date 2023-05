Alpha Tauri podría cambiar a De Vries por Ricciardo

Ante los malos resultados, el equipo satélite de Red Bull le ha dado un ultimátum a su piloto Nyck De Vries Daniel Ricciardo, tercer piloto de Red Bull, ya se ha hecho el asiento en Alpha Tauri por si en breve debe sustituir al neerlandés

Daniel Ricciardo, actualmente piloto reserva de Red Bull, tras cerrar su dificil etapa en McLaren, podría volver a la parrilla de Fórmula 1 antes de lo esperado. El piloto australiano no parece tener ninguna posibilidad de desplazar a Sergio Pérez en el equipo de las bebidas energéticas, pero sí puede tener una oportunidad en su formación 'hermana', Alpha Tauri. Los malos resultados de Nyck De Vries este año en su estreno con los de Faenza han llevado a los responsables del equipo a darle un últimátum y según avanza 'Autosport', Ricciardo ya se ha hecho el asiento del AT04 por si tiene que sustituirle en breve.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, está decepcionado con los resultados obtenidos hasta ahora por de Vries , compatriota y amigo de Versrtappen. Y Ricciardo se perfila como la gran alternativa para formar un nuevo tandem con Yuki Tsunoda y ayudar al equipo a dar un salto cualitativo.

De momento, los únicos dos puntos cosechados por AlphaTauri esta temporada han sido fruto de el 10º puesto de Tsunoda en Australia y Azerbaiyán. De Vries, por su parte, no levanta cabeza: 14º en Bahrein y Arabia Saudí, 15º en Australia, abandono en Azerbaiyán y 18º en Miami.

Daniel Ricciardo’s recent visit to AlphaTauri’s #F1 factory in Italy for a seat fitting has fuelled rumours that he could be set to replace Nyck de Vries.



Full story ⬇️https://t.co/VONBvGVGEX