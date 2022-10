Alonso: "Ahora es campeón, hace 20 minutos no... un día difícil para la FIA"

El piloto español declaró en Suzuka en referencia al alocado y caótico desenlace de la jornada Calificó como "difícil, para la FIA (Federación Internacional del Automóvil)"

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó séptimo el Gran Premio de Japón, tras el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) revalidó título mundial, declaró en Suzuka que "ahora Max es campeón del mundo, hace veinte minutos, no", en referencia al alocado y caótico desenlace de una jornada en la que ni el ganador sabía cuántos puntos había sumado y que calificó como "difícil, para la FIA (Federación Internacional del Automóvil)".

"La verdad es que todo el fin de semana ha sido raro y la carrera ha tenido que ser de esta manera", explicó el doble campeón mundial asturiano, cuyo número de títulos y victorias (32) en F1 igualó este domingo 'Mad Max', de 25 años, 16 menos que él.

"Al principio fuimos con neumáticos extremos; luego paramos demasiado tarde a poner los intermedios y ahí perdí alguna posición. Luego, al final, decidimos hacer otra parada, cuando faltaban seis vueltas o así; y nos faltó una vuelta o dos para haber ganado alguna posición más", comentó Alonso en Japón, donde logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina: una en Suzuka (2006) y la otra en Fuji (2008).

"Luego no sabíamos si era la última vuelta o no, nos lo dijeron en la última curva. Creo que era lo mismo para todos, pero dentro del coche se notó un poco de caos dentro del equipo; y no estabas del todo satisfecho", declaró el piloto de Oviedo este domingo en Suzuka al canal de televisión Dazn.

"Creo que ha sido un fin de semana difícil, o un domingo difícil; para la FIA también. Ahora Max es campeón del mundo, hace veinte minutos no... así que, bueno, esto resume un poco lo que fue el domingo", sentenció el genial piloto asturiano, asimismo ganador del Mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, en una súper-temporada (2018-19) en la que se anotó, entre otras (y en dos ocasiones), las 24 Horas de Le Mans (Francia).

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1 en DAZN. Regístrate y comienza un mes gratis. Después 9,99€ al mes sin permanencia.

Alonso comentó el incidente del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que, por fortuna, no chocó contra una grúa que estaba entrando en la pista, haciendo reflotar el fantasma de la muerte de su compatriota Jules Bianchi, a consecuencia del accidente que sufrió hace ocho años en este Gran Premio, precisamente al chocar contra otro tractor extractor.

"La verdad es que tenemos que hablar con la FIA. Después de 2014, con el accidente de Jules (Bianchi), cambió un poco todo el sistema, para evitar que esto volviese a pasar y que no sucediera nunca más", apuntó Alonso este domingo en Suzuka.

"Y que lo hayamos visto hoy, una grúa en la pista, da igual que haya un 'safety car', una bandera roja o una bandera amarilla... la grúa a la pista tiene que salir sólo cuando los coches están en el 'pit lane', con la carrera neutralizada", sentenció el genial piloto asturiano.

"Intentaremos ayudar a la FIA y ver cómo sucedió, quién dio la orden... para entender. Ahora es difícil opinar", declaró Alonso tras acabar séptimo el Gran Premio de Japón.