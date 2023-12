¿Qué hacer si te toca el Gordo de Navidad? Este asesor financiero lo tiene claro

El sueño de todos los que compran Lotería de Navidad es que les toque el 'Gordo', nombre con el que se conoce al primer premio de este sorteo especial. Si llevas contigo uno o varios décimos de Lotería de Navidad, evidentemente tienes esperanzas de que te toque; de lo contrario, no habrías pagado 20 euros por décimo. Ahora bien, si eres agraciado con el Gordo, ¿qué hacemos con el dinero que sobra tras realizar los gastos iniciales?

El asesor financiero Juan Antonio Belmonte Cegarra, consultor en la banca privada, delegado del Comité de Servicios a Asociados en Murcia de la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA) y seleccionado por Citywire como el mejor banquero privado de España, explica a AS qué deberíamos hacer con el dinero del 'Gordo' si nos toca.

"Lo primero que le digo es que mantenga la tranquilidad y darle la enhorabuena. Pero lo primero es la tranquilidad y no precipitarse. Si a mí me tocase, yo me pasaría una semana sin hacer nada, me esperaría a después de Reyes para ver qué hago con el dinero", asegura el experto.

Esa calma inicial es positiva para no tomar decisiones precipitadas. Después, cuando haya pasado la Navidad, si te ha tocado una cifra elevada podrías cancelar la hipoteca, invertirlo o viajar. Eso sí, ponerte un límite de 50.000 euros en el caso del Gordo es fundamental para ahorrar. Además, si eres agraciado con el primer premio, deberías contactar con un asesor financiero que te oriente.

Las inversiones y los depósitos de tipo fijo son las opciones más interesantes, explica: "una de las maravillas del mundo es el interés compuesto, es decir, que si no tocas los intereses y mes a mes, o año a año, lo vas dejando, puedes llegar a duplicar o triplicar el premio".