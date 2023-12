El curioso caso del número 57170: no se sabe si resultó premiado en el Sorteo de Lotería de Navidad 2023

La mayoría de compradores de un décimo de Lotería de Navidad ya saben si su número ha resultado ganador en el sorteo. Sin embargo, aquellos que posean el número 57170 tienen un problema: no se ha confirmado su estatus como premiado. A pesar de que los niños de San Ildefonso entonaron esta combinación, agraciada con una pedrea de 100 euros, existen dudas que no permiten asegurar si el décimo es o no premiado.

Faro de Vigo ha sido el medio que ha destapado esta curiosa situación: Elena y Lorena, propietarias de una peluquería en Combarro (Pontevedra), compraron este año el mismo número que en anteriores ocasiones. Vendieron 250 décimos entre sus clientas. Sin embargo, al cobrar el premio, la Administración se niega a pagarlo exponiendo que la combinación no está premiada.

Loterías y Apuestas del Estado no ha proporcionado ninguna situación a este conflicto que, además, afecta a 250 clientas de esta peluquería gallega. Sin embargo, la administración de Loterías de Combarro insta a las personas afectadas a que presenten una reclamación en la delegación de Loterías y Apuestas del Estado adjuntando su DNI y una copia de cada décimo premiado.

Comprueba en tal caso si tu décimo ha sido premiado en la página web oficial del sorteo (www.loteriasyapuestas.es) o en tu administración de Loterías más cercana.