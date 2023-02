Celta y Valladolid buscan oxígeno en la vuelta de Asenjo

Balaídos vivirá un duelo a todo o nada por la permanencia Los gallegos tendrán el regreso del guardameta cinco meses después de su última titularidad

Celta y Real Valladolid, empatados a 24 puntos en la clasificación, disputan este domingo en Balaídos un duelo directo por la permanencia en LaLiga Santander, en lo que supondrá una prueba de fuego para el portero Sergio Asenjo en su vuelta a la titularidad liguera cinco meses después.

El portero palentino no juega en LaLiga desde el pasado 16 de septiembre en la derrota ante el Cádiz. Asenjo fue titular en cinco de las seis primeras etapas, pero varios errores y el buen rendimiento de Jordi Masip provocaron que desapareciese de las alineaciones.

En Balaídos, por tanto, los focos se centrarán en él. Pacheta lo ha elegido por delante del joven Álvaro Acebes para sustituir al lesionado Masip. Enfrente tendrá a Iago Aspas, quien ya le amargó más de una tarde durante su etapa en el Villarreal.

Si las bajas de Masip y Machís son un contratiempo para el entrenador del Valladolid, qué decir de la de Óscar Mingueza para Carvalhal. El portugués pierde a uno de sus pilares.

El exfutbolista del Barcelona ha pasado de no contar para Coudet a ser un fijo en el once celeste. Encadena 11 partidos como titular, primero como central en una defensa de 5 y ahora como lateral derecho en la línea de cuatro. Su gran momento, además, ha provocado algo impensable hace unos meses: la suplencia del capitán Hugo Mallo.

El defensa gallego no juega un partido oficial desde el pasado 20 de enero contra el Mallorca. Su entrenador lo justificó porque Mallo “perdió el foco” tras solicitar al club su salida en el mercado invernal al Atlético Mineiro. Cerrada esa puerta, su vuelta al once podría darse por la baja de Mingueza.

La otra opción, más sorprendente, sería que Carvalhal apostase por Kevin Vázquez, al que utilizado en las últimas jornadas para cerrar los partidos, o el argentino Augusto Solari.

El Real Valladolid presenta importantes bajas en su visita de este domingo al estadio de Balaídos, entre las que destacan, de manera especial, la del guardameta, Jordi Masip, y la del extremo izquierdo, Darwin Machís, ambos titulares indiscutibles del conjunto blanquivioleta.

En el caso del portero catalán, estará apartado de los terrenos de juego durante dos meses, mientras que Machís, a priori, solo se perdería este encuentro, ya que sufre molestias en el sóleo, pero el técnico burgalés, José Rojo "Pacheta", ha dejado claro que hasta que estas no hayan remitido en su totalidad, no contará con él.

Sergio Asenjo será el encargado de suplir la ausencia de Masip en la meta vallisoletana, mientras que Machís dejaría su lugar a Amallah o Iván Sánchez, para volver a situar al goleador canadiense, Cyle Larin, como único delantero, repitiendo el ya habitual 4-2-3-1.

- Alineaciones probables:

RC Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Beltrán, Gabri Veiga, Luca de la Torre; Aspas y Larsen.

Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Kike Pérez, Monchu; Plata, Óscar Plano, Amallah; Larin.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco)

Estadio: Balaídos.

Hora: 16:15.