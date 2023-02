Jon Rahm busca su cuarta victoria del año en el Arnold Palmer Invitational

Tras una semana de descanso, el de Barrika reaparece en Bay Hill Club, en Florida, otro de los torneos con 20 millones de dólares en premios “Me siento bien como número uno del mundo porque lo he logrado ganando torneos”, dijo el de Barrika, que centrará las miradas en Florida

Tras una semana de descanso tras su exitoso paso por la costa californiana, el número uno del mundo, Jon Rahm, regresa a la competición en el PGA Tour en el otro lado de Estados Unidos, concretamente en Florida, para disputar el Arnold Palmer Invitational en Bay Hill.

Rahm llega en plenitud de condiciones al torneo que esponsoriza una de las leyendas del golf, y con el reto de lograr su primera victoria en la costa este, cosa que no ha logrado en ninguna de las 19 victorias que atesora. El año pasado quedó en el puesto 17.

Y para ganar en Bay Hill tendrá que hacer frente de nuevo a todas las estrellas del PGA Tour que acuden a por ese jugoso premio y obligados por el nuevo reglamento del Tour, que obliga a su estrellas a jugar un minimo de torneos juntos.

Rivales de primer nivel

En el Arnold Palmer volverá a tener como rivales a jugadores como el ex número uno Scottie Scheffler, que además es el defensor del título en su racha de títulos del año pasado. Aunque también estarán Max Homa, Collin Morikawa o Xander Schauffele, que no lo jugaban desde 2020. Tampoco faltará el norirlandés Rory McIlroy.

“Me siento bien como número uno del mundo y porque lo he logrado ganandor torneos”, dijo ayer Rahm ante los medios, tras imponerse en el Sentry Tournament of Champions, American Express y The Genesis Invitational.

El record del campo lo tiene Payne Steward, con 264 golpes, logrado en 1987 y Scheffler defiende el título logrado en 2022 en unas condiciones infernales de viento y lluvia, para acabar con una vuelta de par, sumando su segundo título consecutivo.