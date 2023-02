Una victoria de prestigio para afianzar el proyecto

El brillante triunfo en San Mamés refuerza la idea de un Girona que crece a pasos agigantados de la mano de Míchel Con el descenso cada vez más lejos y el club en clara ascensión de la mano del City Group, Girona sueña con consolidar un proyecto ilusionante

El Girona sopla las velas de los 30 tras la gran victoria conseguida en San Mamés. Los de Míchel escalan hasta la decimoprimera posición con la vista más puesta en el sueño de la sexta plaza que no en un descenso al que alejan hasta los siete puntos. Pero ni la euforia de haber sumado nueve de los últimos doce puntos posibles hace variar el único objetivo principal; los 53 puntos fijados a principio de temporada.

Es la cifra que viene repitiendo el técnico madrileño desde el día uno del nuevo proyecto del Girona. Sin intención alguna de mirar para abajo, Míchel aseguraba hace unas semanas que no le preocupaba los puntos necesarios para conseguir la salvación, "porque nuestro objetivo es llegar a los 53, con ellos el equipo estará en Primera”.

La victoria ante el Athletic no hace más que reafirmar las expectativas propuestas para el equipo en el momento más importante de la temporada. Los equipos de la parte baja empiezan a apretar y el Girona insiste en demostrar que ni quiere ni va a formar parte de ellos. El conjunto de Montilivi demostró carácter, solidez y valentía asaltando uno de los campos más difíciles de la competición.

Un campo en el que además no habían conseguido marcar un solo gol en toda su historia hasta este domingo y que se encargaron de solventarlo en unos primeros 45 minutos de ensueño. El Girona cuajó una primera parte excelente, con buen juego y pegada que le valieron para sumar una prestigiosa victoria pese al error de Gazzaniga en el tramo final.

En el mejor momento del equipo y del club

Una victoria que llega no solo para consolidar al equipo, sino también al proyecto de un Girona que crece a pasos agigantados de la mano del City Group. Esta misma semana se presentaba la que será la City Football Academy Girona, que contará con siete campos de entrenamiento para los primeros equipos y el fútbol formativo, además de constituir la sede institucional del club en la emblemática masía La Masana.

🏡 Vilablareix acollirà la City Football Academy Girona



📌 Tindrà set camps de futbol per acollir l’activitat dels primers equips i del futbol formatiu



📍 El complex inclou el mas La Massana, del segle XVI, que es convertirà en la seu institucional del Club — Girona FC (@GironaFC) 24 de febrero de 2023

Todo ello en el municipio de Vilablareix, que pondrá a disposición del club un total de 23 hectáreas que servirán para crecer y hacer crecer aún más a un Girona que sigue creciendo sin techo a la vista. Está previsto que las obras empiezan en el segundo semestre de este 2023 y que estén listas para la 2025-26. Para entonces, el Girona quiere ser un club consolidado en la Primera División del fútbol español, con una plantilla para aspirar a cosas inimaginables hace no tantos años, pero que debe empezar a definirse con vistas a la próxima temporada, aunque la tranquilidad de los resultados y del gran trabajo hecho hasta el momento, ayudan a poder planificarlo con mucha más confianza.

Con mucho trabajo en los despachos

Con Quique Cárcel a la cabeza, el Girona tiene un duro trabajo por delante. Hasta seis jugadores terminan contrato en junio, además de los nueve cedidos con los que cuenta el equipo. Bernardo, Borja, Juanpe, Juan Carlos y David López terminan vinculación, además de Aleix García, aunque su contrato cuenta con una cláusula de renovación automática para un año más en caso de permanencia.

La de Aleix es una de las renovaciones claves para afianzar dicho proyecto. Es la pieza angular junto a Oriol Romeu en el centro del campo y su nivel roza la excelencia, con el partido ante el Athletic por bandera. Pero hay muchos más casos sobre la mesa. Gran parte de la columna vertebral del equipo parte como de préstamo en el equipo. 'Taty' Castellanos, Yangel Herrera, Rodrigo Riquelme, Miguel Gutiérrez, Gazzaniga, Iván Martín, Couto, Javi Hernández y Reinier deberán regresar a sus clubes el próximo 1 de julio.

Rodrigo Riquelme es una de las grandes piezas del Girona 22-23 | EFE

En algunos de los casos como el del Taty o Yangel, su continuidad no parece un problema, al ser ambos parte del City Group. Ahora bien, piezas como las de 'Roro' o Miguel Gutiérrez parece difícil que se puedan retener una temporada más, vista la gran explosión que están demostrando en Montilivi.

Con Míchel y su ambición por bandera

Futuro a parte, el Girona crece de la mano de la joya del proyecto, Míchel Sánchez. El club no hace más que reafirmar la figura de un técnico que encandila a equipo, directiva y afición. Gusta el juego y gusta la idea de un equipo que encandila en LaLiga. Y no es para menos. Es el tercer máximo goleador de la competición, solo por detrás de Barça y Madrid. Hasta 15 jugadores se suman ya en la lista de goleadores esta temporada, con Stuani en lo más alto con seis.

Pero para Míchel nada es suficiente y en ello recae el gran éxito del Girona. El técnico no escondía su satisfacción tras llevarse los tres puntos de Bilbao, aunque no dudaba en remarcar las dos caras que mostró el equipo durante el partido. "En la segunda parte no hemos estado bien, nos han impuesto el guion que habíamos remarcado que no queríamos que nos pasará y hemos sufrido mucho" apuntaba en una rueda de prensa en la que más allá de celebrar la treintena de puntos, solo tenía ojos para el Getafe.

Míchel durante el partido ante el Athletic | EFE

Un Getafe que es el próximo rival de un Girona que de asaltar el Coliseum pondría una distancia ya casi definitiva con la parte baja y miraría de frente y con todos los argumentos una sexta plaza de la que nada ni nadie le podrá quitar el derecho a soñarla.