El mejor Girona reta al Madrid por el liderato

Con seis victorias consecutivas y 19 de 21 puntos, los de Míchel reciben a los blancos con la ilusión de mantenerse primeros Borja García vuelve a la lista para enfrentarse a un conjunto blanco sin Alaba, Militao y Courtois, lesionados

Hace diez años y tres meses, el Girona de Rubi se quedaba a las puertas del ascenso a Primera en el play-off contra el Almería. “Nunca más estaremos tan cerca de Primera”, se oía decir por Montilivi entre los aficionados rojiblancos, que veían aquello como un tren que no volvería a pasar. El crecimiento del club coincidiendo con el aterrizaje de los propietarios actuales, ha permitido que el tren haya vuelto a pasar varias veces más y que el Girona lo haya cogido un par de veces (2017 y 2022) para hacerse un hueco entre los mejores.

Y si probar la Primera División ya fue hacer realidad un sueño imposible, lo de este sábado por la noche lo superará todo. Con un comienzo de temporada apoteósico, sumando 19 puntos de 21 posibles, el Girona se ha encaramado en lo alto de la clasificación de Primera y recibe al Real Madrid, en un duelo que servirá para decidir quién acaba líder al término de la octava jornada.

No es que los de Míchel hayan llegado al liderato sin hacer ruido, porque el juego que practica el equipo ha llamado la atención de todos hace semanas y la lista de elogios que colecciona es interminable y, por tanto, comienza a no ser una casualidad la posición del equipo en la tabla. El Girona no ganará la Liga, pero el equipo tiene ganas de seguir alimentando la ilusión de la gente con su arte futbolístico.

Todas las miradas futbolísticas del mundo estarán centradas en Montilivi donde el Girona intentará seguir exhibiendo su propuesta atractiva y efectiva ante uno de los mejores equipos de la Liga y Europa, con la dificultad que conllvea eso. Míchel siempre ha mantenido que todos los rivales son de “la misma liga” independientemente del objetivo que tengan y que los tres puntos valen igual. El Girona siempre ha mirado a los ojos y jugado con la misma mentalidad ante cualquier rival, fuera el filial de la Real Sociedad o el Madrid. Y tampoco cambiará de propuesta futbolística. Eso sí, con la pequeña diferencia de que los de Míchel tienen los de Carlo Ancelotti por detrás.

Euforia hay y mucha en el entorno y, sobre todo entre la afición. En el vestuario, el técnico rojiblanco vela para que no entre, aunque es complicado. Con o sin euforia, nadie se atreve a decir que el Girona no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué es favorito? No, pero... ¿que puede derrotar al Madrid? Claro que sí. No hay más que recordar que el año pasado le hizo cuatro. goles Fue extraordinario, es verdad, pero con el nivel que exhibe ahora el conjunto de Míchel, ¿por qué no se puede repetir? Es un regalo en mayúsculas para todos aquellos aficionados que quedaron empapados de tristeza por las derrotas amargas contra Almería, Lugo, Osasuna o Elche y aún más para quienes vivieron la etapa más gris del club. Toca gozar, chalar, incluso presumir y, sobre todo, sonreír.

Detener a Bellingham, Vinicius, Rodrygo y compañía no será fácil. Por mucho que el objetivo que tiene el Girona por delante sea el más complicado del curso, Míchel y sus hombres lo intentarán. El técnico hizo alguna rotación en Villarreal que puede dar alguna pista de cómo jugará. Es posible que Couto entre en el equipo y refuerce la banda derecha con Arnau por detrás.

Habrá que ver si jugará en línea de cuatro o cinco para la zaga, lo que haría que entrara a Blind. Reforzar la retaguardia supondría perder una pieza en la mediapunta y la pieza que caería sería Iván Martín o Tsygankov. El resto de titulares habituales, en principio, deberían tener el puesto asegurado en el once. Mientras, el conjunto blanco llega sin Alaba, que se hizo daño ante Las Palmas, ni Courtois y Militao, lesionados de larga duración.

ALINEACIONES PROBABLES

Girona FC: Gazzaniga; Couto, Èric Garcia, David López, Miguel Gutiérrez; Aleix García, Herrera; Tsygankov, Iván Martín, Savio; Dovbyk.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández, Mendy;Tchoauméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Junior.

Hora: 18:30.

Árbitro: Pulido Santana (canario).