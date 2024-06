La decisión de Flick con los Joaos

El futuro de Joao Cancelo y Joao Félix en el FC Barcelona sigue estando en el aire. La posición del nuevo entrenador azulgrana, sin embargo, no está en ninguno de los extremos. Si se quedan, tratará de sacar el máximo rendimiento de ambos, o del que se quede. Si regresan a sus equipos de origen, tampoco pedirá ningún esfuerzo al Barça para que los retengan. En cualquier caso, que se queden o que se vayan dependerá de las condiciones económicas que impogan el City y el Atlético de Madrid.

Según ha podido saber SPORT, Joao Cancelo no acaba de convencer a Hansi Flick pero si el Barça y el City acuerdan unas buenas condiciones, no tendría problema alguno en tenerlo en su equipo. Lo que tiene claro el conjunto azulgrana es que no realizará ningún esfuerzo económico por él. Si sigue, será en las mismas condiciones que la pasada temporada. Joao Cancelo tiene contrato con el City hasta junio de 2027.

Joao Félix

El caso de Joao Félix tiene alguna arista más. Si Flick tuviera que decidir entre él y Ferran Torres, lo tendría claro: Joao Félix. En otras palabras, Ferran va a tener difícil seguir como azulgarana (tiene contrato hasta junio de 2027).

Joao Félix no es una petición de Flick. Que siga en el Barça es más una demanda del presidente, Joan Laporta, que del entrenador. Y lo es para que el juego de equilibrios sea estable... A ambos, Joao Cancelo y Joao Félix, los lleva el superagente Jorge Mendes, que también representa a la joya de la corona barcelonista: Lamine Yamal, quien ha empezado al Eurocopa de Alemania batiendo récords y dejando excelentes sensaciones.

En el 4-2-3-1 de Flick, uno de los dibujos que suele poner en la pizarra el entrenador alemán, a Joao Félix lo ve como mediapunta, por detrás de Lewandowski, la referencia en ataque.

En cualquier caso, Flick aceptaría a ambos y, si se quedan, luchará para sacarles el máximo rendimiento. De todas formas, si se ven obligados a regresar a sus equipos de origen, no presionará para que el Barça invierta en ellos. Una visión que no estaría muy alejada de la que tenía Xavi Hernández.