Giráldez: "Quedarme en Barcelona fue la mejor decisión de mi vida"

Jonatan Giráldez (Vigo, 1991) vuelve a casa para despedirse de su Galicia, dejar atrás sus doce años en Catalunya, donde ha marcado una época como entrenador del mejor Barça de la historia, y dar la bienvenida a una nueva etapa profesional y personal en Estados Unidos, al frente del Washington Spirit.

El técnico vigués pasa sus últimos días antes de cruzar el charco en su tierra y vuelve a donde empezó todo: en el Campo Penedo da Moo de Matamá (Vigo), su pueblo natal, de poco más de 4.200 habitantes.

Allí empezó a jugar al fútbol, con seis años, y también como entrenador, con dieciocho. “Mi abuelo, como muchos vecinos que fueron voluntarios, ayudó a construir el campo. Y cuando pusieron el césped artificial también estuvo ayudando a pintar, porque es pintor. De hecho, se rompió el calcáneo ayudando a que el campo pudiese tener buen aspecto”, nos cuenta en SPORT, que ha viajado a Galicia para charlar con él en una entrevista que estará disponible este miércoles. “Venir aquí antes de irme a Estados Unidos y después de estos años en Barcelona me hacía mucha ilusión”.

No recuerda cuándo se enamoró del fútbol, pero es un “enfermo” de este deporte. “Siempre ha sido parte de mí. Mis abuelos siempre cuentan que antes de empezar a leer ya me conocía los escudos de los equipos”, recuerda, "me sentaba en el sofá con mi abuelo para ver los partidos".

Y su primer recuerdo con el fútbol femenino fue cuando Marc Vivés le fichó como preparador físico de las selecciones femeninas sub-16 y sub-18 en la Federació Catalana. "Me acuerdo de aquel primer entrenamiento con Natalia Arroyo de entrenadora, donde había una jugadora pequeñita que marcaba muchos goles. Era Claudia Pina. Natalia me dijo: Esa, esa es la que nos va a hacer ganar el Campeonato de España. Y así fue”.

UN PILAR FUNDAMENTAL

Se había mudado a Catalunya en 2012, cuando decidió cambiar de aires para acabar sus estudios en Ciencias del Deporte en Barcelona con su pareja y compañera de vida, Olaia, quien ha sido su gran apoyo durante todos estos años y con quien ahora tiene un hijo, Cíes, de casi trece meses.

Para Jonatan, Olaia “ha sido la persona más importante en todo esto. Quedarse con los momentos de felicidad es muy fácil. Es lo que les digo a las jugadoras. Pero, ¿qué pasa si empezamos perdiendo? ¿Qué pasa si las cosas no van bien? Para mí es ahí donde realmente demuestras en qué punto estás, cómo de fuerte eres".

Confiesa que "hemos tenido momentos de muchísimas dificultades, sobre todo cuando llegamos a Barcelona. Dificultades para llegar a fin de mes y tener que seleccionar qué podíamos comprar para pagar el alquiler. Hemos pasado momentos difíciles y siempre ha estado ahí. Nos hemos apoyado mucho. Siempre he hablado de Markel Zubizarreta y de Marc Vivés, pero si no hubiese sido por ella, muy probablemente seguiría en Vigo correteando y jugando al fútbol, y mi vida hubiese sido muy diferente". Y que "ahora podemos celebrar lo bien que nos ha ido a los dos, profesionalmente. Yo con el Barça y ella con su centro de entrenamiento en Barcelona. Y lo hacemos con nuestro hijo”.

Al Jonatan de veinte años le diría “que tomó una buena decisión”, apunta. “Fue difícil, en ese momento, salir de mi zona de confort, dejar de ver a mi familia siendo tan joven. Pero si soy la persona que soy hoy en día, en parte es gracias a mis orígenes, pero también a mis últimos doce años en Barcelona”.

LA DECISIÓN DE SU VIDA

Jonatan y Olaia tenían un plan de cinco años en Barcelona que acabaron siendo doce. Antes de fichar por el Barça, como asistente en el cuerpo técnico de Lluís Cortés, tuvo una oferta profesional para irse a otro país de habla inglesa. "Creo que no lo he contado nunca". Era el paso siguiente en el proyecto de vida de la pareja.

“No me fui porque me aceptaron en el Máster de Alto Rendimiento en Deportes Colectivos de Paco Seirul·lo, pero tenía pensado marcharme porque ya habían pasado estos cuatro o cinco años”, confiesa el técnico. “Decidí quedarme y fue la mejor decisión de mi vida”. Y el resto ya es historia