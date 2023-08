Los controvertidos audios de la expareja de De Paul insultando a Tini: "Me enojé muchísimo"

Camila Homs ha concedido una entrevista a 'Desayuno americano' Ha desvelado algunas informaciones

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul formaban una de las parejas más populares del momento. Esta semana hicieron oficial su ruptura a través de las redes sociales. La noticia sorprendió a todos los seguidores, y es que tras un año y medio de relación, parecía una de las parejas más consolidadas.

Tras la publicación, fueron muchos los que especularon sobre una posible infidelidad, pero que la artista argentina desmintió: "No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño".

Ahora, tras confirmarse el final de la relación, Camila Homs, la expareja del futbolista del Atlético de Madrid y madre de sus dos hijos, ha explicado en el programa 'Desayuno americano' cómo es su relación con De Paul.

La modelo ha confesado que envió audios a Tini insultándola: "Sí, fue por un momento puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo (...) Me arrepiento de haber dicho cosas de más porque fue en un momento de angustia".

Aun así, Camila ha asegurado que es fan de la artista argentina y que no va a ningún concierto por preservar su seguridad: "Sí, obvio los re bailo. Son temones, pero imagínate... Llego a aparecer en un recital y capaz me linchan. Los fanáticos son como pesados".