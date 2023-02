Tini aclara cuál es su relación con Clara Chía

La cantante fue preguntada en un programa de televisión En lo que respecta a su trayectoria musical, Tini sigue en un gran momento

Durante las últimas semanas ha habido un rumor muy curioso en redes sociales: Tini Stoessel y Clara Chía son amigas. A primera vista es una afirmación un tanto extraña pero los rumores cobraban fuerza con varios videos de Tik Tok donde supuestamente se las veía juntas.

La cantante fue preguntada en un programa de televisión por ello y quedó muy sorprendida. "¿Clara Chía es la actual de Piqué?" Se preguntaba extrañada demostrando que no tenía mucha idea sobre Clara.

"No, no, no la conozco" aclaraba. Hace escasos días se viralizaban varios videos en los que la pareja de Rodrigo de Paul estaba con una joven rubia. El desconocimiento que impera en estos temas hizo que se relacionara a la cantante con la actual pareja de Piqué.

En lo que respecta a su trayectoria musical, Tini sigue en un gran momento. Su última canción "Muñecas" junto a La Joaqui y Steve Aoki ha sido todo un éxito acumulado cientos de millones de 'streams' en todas las plataformas.